Во Владикавказе появилось граффити в память о Сергее Юрском

Граффити в память о Сергее Юрском , скончавшемся 8 февраля, появилось на одном из домов центре Владикавказе . Художники изобразили трех сыгранных артистом киноперсонажей.

Как рассказал телеканалу «Осетия-Ирыстон» основатель проекта «Люблю Осетию» Руслан Золоев, идея граффити заключается в том, Сергей Юрский через свои роли прощается со зрителями. Первые два героя — Чудак и Остап — уже повернулись и ушли, а дядя Митя «прощается с нами, сейчас он повернется и уйдет, но останется в наших сердцах».

Накануне художники завершали работу над граффити. Сегодня оно уже полностью готово.

Советский и российский актер театра и кино Сергей Юрский скончался 8 февраля в возрасте 83 лет.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. После окончания школы поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, однако после третьего курса покинул университет и поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института. В 1957 году, еще учась в институте, Юрский поступил в Большой драматический театр имени Горького (знаменитый товстоноговский БДТ). В 1978 году актер переехал в Москву и стал постоянным актером и режиссером Театра имени Моссовета , также долгое время сотрудничал с театром «Школа современной пьесы».

Юрский сыграл более чем в 40 кинофильмах. Его первой крупной киноработой был Чудак в комедии Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» (1961), а широкую известность актеру принесли роли Викниксора в «Республике ШКИД» Геннадия Полоки (1966) и Остапа Бендера в «Золотом теленке» режиссера Михаила Швейцера (1968). Актер также известен своими ролями и в фильмах «Король-олень» (1969), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Ищите женщину» (1982), «Любовь и голуби» (1984), «Королева Марго» (1996) и других.

Сергей Юрский известен также как чтец художественных произведений, писатель и поэт (его перу принадлежат несколько книг прозы и стихов, переводчик. В 1990 году Юрский дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив по собственной повести картину «Чернов/Chernov».