Граффити в память о Сергее Юрском, скончавшемся 8 февраля, появилось на одном из домов центре Владикавказе. Художники изобразили трех сыгранных артистом киноперсонажей.
Участники проекта «Люблю Осетию» нанесли граффити на стену одного из домов на проспекте Коста. На нем изображены три персонажа из кинофильмов, сыгранные артистом: Чудак из фильма «Человек ниоткуда» Эльдара Рязанова, Остап Бендер из «Золотого теленка» Михаила Швейцера и дядя Митя из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». При этом киногерои изображены прощающимися или уходящими.
Как рассказал телеканалу «Осетия-Ирыстон» основатель проекта «Люблю Осетию» Руслан Золоев, идея граффити заключается в том, Сергей Юрский через свои роли прощается со зрителями. Первые два героя — Чудак и Остап — уже повернулись и ушли, а дядя Митя «прощается с нами, сейчас он повернется и уйдет, но останется в наших сердцах».
Накануне художники завершали работу над граффити. Сегодня оно уже полностью готово.
Советский и российский актер театра и кино Сергей Юрский скончался 8 февраля в возрасте 83 лет.
Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. После окончания школы поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, однако после третьего курса покинул университет и поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института. В 1957 году, еще учась в институте, Юрский поступил в Большой драматический театр имени Горького (знаменитый товстоноговский БДТ). В 1978 году актер переехал в Москву и стал постоянным актером и режиссером Театра имени Моссовета, также долгое время сотрудничал с театром «Школа современной пьесы».
Юрский сыграл более чем в 40 кинофильмах. Его первой крупной киноработой был Чудак в комедии Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» (1961), а широкую известность актеру принесли роли Викниксора в «Республике ШКИД» Геннадия Полоки (1966) и Остапа Бендера в «Золотом теленке» режиссера Михаила Швейцера (1968). Актер также известен своими ролями и в фильмах «Король-олень» (1969), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Ищите женщину» (1982), «Любовь и голуби» (1984), «Королева Марго» (1996) и других.
Сергей Юрский известен также как чтец художественных произведений, писатель и поэт (его перу принадлежат несколько книг прозы и стихов, переводчик. В 1990 году Юрский дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив по собственной повести картину «Чернов/Chernov».