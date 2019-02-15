«Разоблачитель» Друзя высказался об отстранении

Отстранение главреда шоу «Кто хочет стать миллионером» Ильи Бера справедливо, заявил РБК он сам.

В первой половине нынешней недели Бер обвинил магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в подкупе и был обвинен им в ответ в том же самом.

Сегодня оба были отстранены от участия в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером» по решению производителей программ, поддержанном Первым каналом.

В пресс-службе канала объяснили отстранение Друзя и Бера тем, что оба поступили «неэтично и недопустимо», «сделав заложниками» ситуации телезрителей и своих коллег. Кроме того, канал винит Друзя и Бера в нанесении репутационного вреда.

«С точки зрения канала это справедливо», — прокомментировал решение Бер.

При этом отстраненный главред «Кто хочет стать миллионером» отметил, что у него «много интересных работ» и без этого шоу.