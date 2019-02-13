Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маршал посоветовал Дудю покинуть Россию 

Рамблер + ещё 6 11 часов назад
Музыкант Александр Маршал посоветовал журналисту Юрию Дудю уехать из страны, если тот не поддерживает политику президента России Владимира Путина.
Дудь побеседовал с Маршалом в рамках съемок программы о первом рок-фесте в СССР. Выпуск опубликован на YouTube-канале «вДудь».
Дудь спросил Маршала, является ли тот «категорическим сторонником» Путина.
«Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы нет? Ну а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну, живите там», — заявил музыкант журналисту.
Маршал также отрицательно ответил на вопрос, считает ли он, что в стране должны остаться только те, кто согласен с властью. Он предложил тем, кому «что-то не нравится», выйти на улицу и рассказать о своих требованиях.
После этого Маршал сказал, что он «не то что сторонник Владимира Путина».
«Я просто живу в этой стране и у меня такой президент, сравнить его не с кем. <…> Каков он на самом деле, рассудит только время», — заявил он.
В прошлогоднем интервью Nation News Маршал заявил, что за последние 17 лет Россия стала «действительно сильной державой», и произошло это во многом благодаря Путину.
Комментарии597
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Александр Маршал , Владимир Путин
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение