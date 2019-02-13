Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина

Маршал посоветовал Дудю покинуть Россию

Дудь побеседовал с Маршалом в рамках съемок программы о первом рок-фесте в СССР. Выпуск опубликован на YouTube-канале «вДудь».

Дудь спросил Маршала, является ли тот «категорическим сторонником» Путина.

«Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы нет? Ну а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну, живите там», — заявил музыкант журналисту.

Маршал также отрицательно ответил на вопрос, считает ли он, что в стране должны остаться только те, кто согласен с властью. Он предложил тем, кому «что-то не нравится», выйти на улицу и рассказать о своих требованиях.

После этого Маршал сказал, что он «не то что сторонник Владимира Путина».

«Я просто живу в этой стране и у меня такой президент, сравнить его не с кем. <…> Каков он на самом деле, рассудит только время», — заявил он.