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Черный снег покрыл Новокузнецк 

Рамблер 13 часов назад
Жители Новокузнецка обеспокоены чёрным снегом. Выяснилось, что снег почернел из-за работы угледобывающего предприятия. Руководство призналось, что о проблеме знали давно, но не могли решить её. Ветер разносит частицы угля по соседним городам, отчего воздух заметно загрязняется. Иногда жители Новокузнецка даже опасаются выпускать детей и домашних питомцев из домов, чтобы те не дышали грязным воздухом. Люди жалуются и пишут письма в различные инстанции. Однако сейчас ситуация должна измениться: руководство предприятия рассматривает возможность покупки специального оборудования, которое будет задерживать частицы угля.
Общество , Видео , Происшествия , Экология , Новокузнецк
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