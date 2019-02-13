Синоптики назвали дату прихода весны

Метеорологи назвали дату начала климатической весны в 2019 году, сообщает Российская газета ». По словам специалистов, положительные температуры устоятся не раньше, чем в конце следующего месяца.

Синоптики называют конкретное число — 27 марта. Это время считается началом стойкого перехода среднесуточных температур через границу в ноль градусов на территориях Центральной России. До тех пор, уверяют эксперты, погода претерпит ещё несколько кардинальных изменений.

Например, жителей Москвы и Московской области в среду 13 февраля ожидает температура около нуля градусов со снегом и дождём, а на следующий день столбик термометра опуститься до минус 1-3 градусов, ночью до минус 8. Впрочем, 15 февраля тепло вернётся. Положительные температуры сохранятся несколько суток, как днём, так и ночью.

По словам экспертов, февральская температура в Москве установила рекордные значения за последние 15 лет. Среднесуточные показатели выше нормы на 7,8 градуса, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Метеоролог также уверяет, что за две недели февраля выпало ничтожное количество осадков. При месячной норме в 36 миллиметров, на сегодняшний день зафиксировано всего 3,5 миллиметра.

«Но в ближайшие сутки прибавится осадков. Может быть, мы войдем в норму», — отметила Паршина.

По словам синоптика, следом за московским регионом усиленные осадки ожидаются в Коми, а также Мурманской и Архангельской областях.