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В Карелии жители сами построили мост 

Национальная Служба Новостей 12 февраля 2019
Фото: nsn.fm
В карельском селе Суоёки, где когда-то работал леспромхоз и кипела жизнь, работы практически не осталось. Многие жители перешли на натуральное хозяйство, а в летний сезон весомым подспорьем для них стал лес, попасть в который напрямую можно только по деревянному «Шаблинскому» мосту через реку Тарасьеки.
Также переправа позволяет попасть в центр поселения, Найстенъярви, а в объезд дорога занимает более 40 километров.
Постепенно Шаблинский мост ветшал, пока однажды не обрушился под весом грузовика.
Нашлась инициативная группа, которую поддержали почти все соседи, — и работа закипела. /
Самым сложным казалась материально-техническая база. Каждый вопрос приходилось решать отдельно. В частности, материалы выделил республиканский Минприродресурс.
Работы по восстановлению моста селяне начали в январе, и к концу месяца основная часть была практически завершена. В реконструкции принял участие практически весь поселок, передает Федеральное агентство новостей.
Несмотря на то что функционально Шаблинский мост уже вполне готов принять людей и легковые автомобили, селяне хотят сделать сооружение безопасным и для автотранспорта, и для самого себя.
Как рассказали инициаторы стройки, даже те жители Суоёки, кто не мог помочь физически, поддерживали земляков финансово.
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Общество , РИА ФАН , Республика Карелия
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