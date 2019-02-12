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Умер математик Аркадий Онищик 

ТАСС 12 февраля 2019
Фото: Википедия
Математик, профессор Ярославского государственного университета им. Демидова (ЯрГУ) Аркадий Онищик умер во вторник в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Александр Русаков.
"К нашему глубокому сожалению, Аркадия Львовича не стало. Скончался в Москве. Он работал у нас в университете и внес огромный вклад в университетское становление математики в Ярославле с 1976 по 2016 год. Приезжал в Ярославль, преподавал", — сказал Русаков.
По словам ректора, последние два года Онищик не преподавал в ЯрГУ. "У него была очень сложная судьба. Около двух лет он уже у нас не работал, до этого редко приезжал по состоянию здоровья, но по-прежнему оставался нашим профессором", — добавил Русаков.
Аркадий Онищик родился в Москве в 1933 году. Доктор физико-математических наук, автор большого количества работ, посвященных различным вопросам алгебры, издавался в России и за рубежом. Исследования Онищика посвящены алгебраическим многообразиям, супералгебрам и алгебрам Ли.
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