Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кемеровской области выпал черный снег 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: кадры из видео
В Кемеровской области организована прокурорская проверка после сообщений о черном снеге, выпавшем в Прокопьевске и Киселевске, сообщает «Интерфакс».
«На прошлой неделе в СМИ были опубликованы материалы о том, что на обогатительной фабрике "Прокопьевская" произошел выброс угольной пыли. Организована проверка, которая определит, были ли превышены нормы загрязнения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов тем временем предположил, что причиной выброса могли стать «и угольные котельные, и транспорт, и предприятия».
«В свое время развитие газовых сетей не особо поддерживалось, поэтому большинство из них на угле и надо понимать, что после его сжигания остается много побочных продуктов, которые вылетают в трубу и оседают на наших улицах», — сказал Панов в ходе пресс-конференции в четверг.
В декабре, январе и феврале в Прокопьевске действовали режимы неблагоприятных метеоусловий N1 и 2, в рамках которых предприятия города должны были снизить уровень выбросов в атмосферу на 20-40%.
Комментарии1
Общество , Андрей Панов , Интерфакс , Кемеровская Область
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика Армия
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя
Шоу-бизнес
Путин взялся за криминальных авторитетов
Криминал Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение