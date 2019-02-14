В Кемеровской области выпал черный снег

«На прошлой неделе в СМИ были опубликованы материалы о том, что на обогатительной фабрике "Прокопьевская" произошел выброс угольной пыли. Организована проверка, которая определит, были ли превышены нормы загрязнения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов тем временем предположил, что причиной выброса могли стать «и угольные котельные, и транспорт, и предприятия».

«В свое время развитие газовых сетей не особо поддерживалось, поэтому большинство из них на угле и надо понимать, что после его сжигания остается много побочных продуктов, которые вылетают в трубу и оседают на наших улицах», — сказал Панов в ходе пресс-конференции в четверг.

В декабре, январе и феврале в Прокопьевске действовали режимы неблагоприятных метеоусловий N1 и 2, в рамках которых предприятия города должны были снизить уровень выбросов в атмосферу на 20-40%.