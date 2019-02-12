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Знаток «Что? Где? Когда?» прокомментировал скандал с Друзем 

Рамблер 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский прокомментировал обвинения в адрес магистра клуба Александра Друзя.
В беседе с RT Скипский назвал происходящее «шоу Друзя и Бера» и выразил надежду, что ситуация вскоре разрешится.
«Комментировать шоу Друзя и Бера мне не очень хочется. Я не в курсе происходящего, кроме того, что Бер написал. Парни разберутся, я надеюсь. Жалко, что кто-то один из них пострадает, — единственное, что могу сказать», — заявил Скрипский.
Ранее главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. По его словам, Друзь хотел заранее узнать ответы на вопросы игры, в которой собирался участвовать, и предлагал поделиться выигрышем.
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