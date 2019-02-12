Знаток «Что? Где? Когда?» прокомментировал скандал с Друзем

Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский прокомментировал обвинения в адрес магистра клуба Александра Друзя.

В беседе с RT Скипский назвал происходящее «шоу Друзя и Бера» и выразил надежду, что ситуация вскоре разрешится.

«Комментировать шоу Друзя и Бера мне не очень хочется. Я не в курсе происходящего, кроме того, что Бер написал. Парни разберутся, я надеюсь. Жалко, что кто-то один из них пострадает, — единственное, что могу сказать», — заявил Скрипский.

Ранее главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. По его словам, Друзь хотел заранее узнать ответы на вопросы игры, в которой собирался участвовать, и предлагал поделиться выигрышем.