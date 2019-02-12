Под Брянском чиновнику пришлось извиниться за угрозу «дать в рыло»

Еще один российский чиновник стал причиной скандала — руководитель коммунального хозяйства поселка Суземки Брянской области угрожал женщине, а потом едва не задавил ее, отъезжая на своем автомобиле. Причиной конфликта стала жалоба местной жительницы на состояние тротуаров, по которым невозможно ходить. Однако вместо того, чтобы пообещать найти решение проблемы, чиновник предложил женщине «хлопнуть в рыло».

Руководитель коммунального хозяйства поселка Суземки Брянской области Сергей Цуканов оскорбил местную жительницу и угрожал ей «хлопнуть в рыло». Об этом сообщает издание «Брянская улица», которое также публикует видео, снятое на месте происшествия.

По словам женщины, изначально она сняла видео, на котором видно, что дети не могут добраться до школы — тротуары завалены снегом, а на проезжей части, по которой и так опасно идти, образовалась огромная лужа. Основываясь на этом видео, местные жители составили обращение к главе суземской администрации, однако тот прислал на проблемное место одного из руководителей коммунального хозяйства. Цуканов сразу занял агрессивную позицию: он не представился, а когда увидел камеру, то начал оскорблять людей, отмечает издание.

Для начала он посоветовал жителям «протрезветь», прежде чем искать лужу. После этого он сел за руль и чуть не сбил женщину, которая его в этот момент снимала. Испугавшись, жительница хлопнула рукой по автомобилю, чтобы его остановить. В ответ на это она услышала:

Видео из поселка быстро распространилось в федеральных СМИ, вызвав новую волну возмущения поведением российских чиновников. Глава районной администрации Борис Слипухов уже заявил, что чиновник может лишиться своей должности, когда выйдет с больничного, оформленного 8 февраля.

Отметим, что точная дата конфликта неизвестна, видео появилось только 12 февраля. Соответственно, остается неясным, пришлось ли Цуканову выехать на место, будучи больным, или же он оформил бюллетень, когда понял, что ролик рано или поздно станет достоянием широкой общественности.

«Меры будут приняты. «Суземкакомсервис» — общество с ограниченной ответственностью. Мы работаем в районе, поэтому влияние обязаны оказывать, будем искать рычаги», — отметил Слипухов, добавив, что ранее жалоб на чиновника не поступало.

Он также отметил, что проблему с дорогой решили буквально в течение получаса. «Там справа видна тропинка, там ходят люди, там немножко была заужена дорога. Оттепель. Тут же шел грейдер, буквально минут через 30 грейдер расширил дорогу, там никакой проблемы по проезду не было», — отчитался глава администрации.

Через некоторое время опомнился и сам чиновник, который поспешил принести свои извинения оскорбленной женщине, сославшись на «напряженный день».

Видеозапись с извинениями директора управляющей компании ООО «Суземкакомсервис» Сергея Цуканова была опубликована 12 февраля в социальных сетях. «Произошла с местной жительницей конфликтная ситуация, в которой я повел себя неправильно. Потому что был день очень напряженный: снегопад, ночью оттепель, были лужи. Жительница очень возмутилась по поводу луж, но мы в течение двух часов все устранили. Я прошу извинения за некорректно выраженные слова», — говорит на камеру Цуканов.

Возможно, на этом скандал и закончится, так как на данный момент женщина до сих пор не подала заявление в полицию. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель регионального главка. «На текущий момент заявлений нет», — сказал он. Собеседник агентства добавил, что подать заявление в полицию участники инцидента могут в любой момент.

Ранее в центре скандала оказался чиновник из Алтая — депутат районного совета не только пообещал «хлопнуть в рыло», но и перешел от слов к делу. В январе 2019 года следователи регионального СК возбудили уголовное дело в отношении депутата, подозреваемого в избиении двух женщин и подростка. Подчеркивается, что мужчина при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статье УК РФ «Нанесение побоев из хулиганских побуждений», депутату-дебоширу грозит до двух лет тюрьмы.

По данным местных СМИ, потасовку в кафе учинил зампред районного совета депутатов Юрий Корнеев, который задержался в местном кафе «Чемальское подворье» после корпоратива. После изрядного количества выпитого мужчина попросил счет, однако увидел сумму и платить отказался. Управляющая заведения попыталась объясниться с Корнеевым, однако в ответ услышала поток отборных ругательств. Оскорблениями мужчина не ограничился — он ударил рукой по голове 40-летнюю посетительницу. За нее вступилась певица, которая в тот вечер выступала для гостей заведения. В ответ на это депутат ударил ее по плечу.

Не пожалел он и ребенка: за женщин бросился заступаться 14-летний родственник одной из потерпевших, которого Корнеев схватил за одежду и дважды ударил кулаком по лицу. После этого испуганные люди убежали от разъяренного чиновника, спрятались на кухне и оттуда позвонили в полицию.

Приехавшие представители правоохранительных органов задержали агрессивного чиновника. Сам он позже заявил, что драка была спровоцирована — подросток якобы ударил его первым, из-за чего у Корнеева зафиксирован подвывих челюсти.

«Прошло освидетельствование сотрудников кафе — нет ни ссадин, ни синяков, ничего. Я всю жизнь в спорте, в единоборствах, если бы я вступил в драку, у них бы следы остались. Я не лишился ума, чтобы избивать в общественном месте, нас было девять человек — сейчас всех будет опрашивать Следственный комитет», — оправдывался депутат.

Ранее с поста сняли министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову , предложившую людям выживать на 3,5 тыс. рублей и питаться «макарошками». Скандальную популярность получил и член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов , который предложил выпускникам с дипломами взглянуть на вакансии маляров и уборщиц.

Тем же, кто не устроился на работу ни в крупную корпорацию, ни хотя бы маляром, ждать помощи от государства не стоит. Такое мнение высказала сотрудница администрации Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила, что государство «ничего не должно» молодым людям, а «должны родители», поскольку власти «не просили родителей рожать». После скандала, спровоцированного этим заявлением, чиновница ушла с должности. В интервью «360» она жаловалась, что «чиновник в нашей стране априори виноват. Это, к сожалению, данность, с которой мне пришлось столкнуться.»