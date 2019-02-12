В «Что? Где? Когда?» отреагировали на скандал с Друзем 

В пресс-службе телепередачи «Что? Где? Когда?» пообещали разобраться с обвинениями в адрес магистра клуба Александра Друзя.
«Мы разбираемся с ситуацией», — отметила пресс-секретарь «Что? Где? Когда?» Виктория Селиванова в беседе с RT и пообещала позже дать развернутый комментарий.
Ранее главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. По его словам, Друзь попросил заранее озвучить ему вопросы игры, в которой он будет участвовать, в обмен на половину выигрыша.
Бер выложил в «Живом журнале» якобы расшифровку разговора с Друзем и предложил правлению Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» дисквалифицировать магистра.