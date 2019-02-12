Алекс Лесли рассказал о допросах в тайской тюрьме

Секс-тренер Алекс Лесли ( Александр Кириллов ) рассказал о заключении в тайской тюрьме, куда он попал вместе с Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) за нелегальный тренинг. По словам Лесли, допросы проводили представители Таиланда и США, следователи из России с Алексом и Настей не работали. Американцев интересовало, есть ли у секс-тренеров компромат на президента Трампа. Кириллов и Вашукевич продумали тактику: они сообщили, что данные у них есть, но огласят они их после выхода из тюрьмы.

После выхода из тюрьмы Кириллов и Вашукевич были задержаны в Москве прямо в аэропорту. На прошлой неделе их отпустили под подписку об обязательстве о явке по первому требованию.