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Алекс Лесли рассказал о допросах в тайской тюрьме 

Рамблер 12 февраля 2019
Секс-тренер Алекс Лесли (Александр Кириллов) рассказал о заключении в тайской тюрьме, куда он попал вместе с Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) за нелегальный тренинг. По словам Лесли, допросы проводили представители Таиланда и США, следователи из России с Алексом и Настей не работали. Американцев интересовало, есть ли у секс-тренеров компромат на президента Трампа. Кириллов и Вашукевич продумали тактику: они сообщили, что данные у них есть, но огласят они их после выхода из тюрьмы.
После выхода из тюрьмы Кириллов и Вашукевич были задержаны в Москве прямо в аэропорту. На прошлой неделе их отпустили под подписку об обязательстве о явке по первому требованию.
Общество , Видео , Александр Кириллов , Таиланд
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