Британец Майкл Кэролл, выигравший в 2002 году 10 млн фунтов стерлингов в лотерею, потратил все деньги за 10 лет, пишет The Sun.
Он рассказал, что после крупного выигрыша пустился во все тяжкие, кутил и тратил деньги на развлечения, роскошь и вечеринки.
Спустя 10 лет он полностью разорился и ему пришлось вернуться на работу, которой он занимался до того, как стал миллионером.
«Мои десять миллионов испарились за десять лет. У меня больше нет ни своего собственного дома, ни машины. Но я не горюю. Легко нажито — легко прожито», — сказал Майкл.
Теперь он колет дрова и носит мешки с углем. Мужчина утверждает, что никогда не был так счастлив, как в тот день, когда вернулся на работу.
«Разорение — это лучшее, что могло со мной случиться», — заявил бывший миллионер.