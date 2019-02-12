Выигравший в лотерею 10 млн фунтов стал нищим

Британец Майкл Кэролл, выигравший в 2002 году 10 млн фунтов стерлингов в лотерею, потратил все деньги за 10 лет, пишет The Sun.

Он рассказал, что после крупного выигрыша пустился во все тяжкие, кутил и тратил деньги на развлечения, роскошь и вечеринки.

Спустя 10 лет он полностью разорился и ему пришлось вернуться на работу, которой он занимался до того, как стал миллионером.

«Мои десять миллионов испарились за десять лет. У меня больше нет ни своего собственного дома, ни машины. Но я не горюю. Легко нажито — легко прожито», — сказал Майкл.

Теперь он колет дрова и носит мешки с углем. Мужчина утверждает, что никогда не был так счастлив, как в тот день, когда вернулся на работу.