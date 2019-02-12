Пресс-секретарь «Первого канала» Лариса Крымова заявила, что руководство проверит обвинения в подкупе, выдвинутые в адрес Александра Друзя редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Мы должны проверить достоверность записей телефонных разговоров и выяснить, действительно ли собеседником Ильи Бера был Александр Друзь», — заявила Крымова.
По её словам, также Беру придётся объясниться, почему он обнародовал информацию в феврале 2019 года, в то время как запись программы была сделана в ноябре 2018 года.
По результатам проверки руководство канала намерено встретиться с производителями программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» и выработать совместное решение по ситуации.
Ранее Илья Бер разместил пост в «Живом Журнале», в котором рассказал, как Александр Друзь предложил ему раскрыть список вопросов в обмен на часть выигрыша. В качестве доказательства главред привёл записи трёх телефонных разговоров со «знатоком». Бер заявил, что обвиняет Друзя в «аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении» и обратился в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» с просьбой о дисквалификации Друзя в качестве игрока, «организатора турниров и функционера».