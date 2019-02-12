«Первый канал» сделал заявление после обвинений в адрес Друзя

«Мы должны проверить достоверность записей телефонных разговоров и выяснить, действительно ли собеседником Ильи Бера был Александр Друзь», — заявила Крымова.

По её словам, также Беру придётся объясниться, почему он обнародовал информацию в феврале 2019 года, в то время как запись программы была сделана в ноябре 2018 года.

По результатам проверки руководство канала намерено встретиться с производителями программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» и выработать совместное решение по ситуации.