Умер актёр из «Крёстного отца»

Киноактёр Кармен Антимо Аргензиано скончался в Лос-Анджелесе . Он снимался в ленте «Крёстный отец 2».

Артисту было 75 лет. Его смерть подтвердил телеканалу Fox News официальный представитель деятеля кино.

Аргензиано принимал участие в съёмках «Звёздных врат», «Доктора Хауса», «Угнать за 60 секунд», «Обмани меня» и многих других. Всего на его счету больше 200 картин.