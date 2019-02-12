Умер актёр из «Крёстного отца» 

Киноактёр Кармен Антимо Аргензиано скончался в Лос-Анджелесе. Он снимался в ленте «Крёстный отец 2».
Артисту было 75 лет. Его смерть подтвердил телеканалу Fox News официальный представитель деятеля кино.
Аргензиано принимал участие в съёмках «Звёздных врат», «Доктора Хауса», «Угнать за 60 секунд», «Обмани меня» и многих других. Всего на его счету больше 200 картин.
Ранее News.ru сообщал, что бывший генеральный директор компании The Walt Disney Company и зять Уолта Диснея Рон Миллер скончался в городе Напа в Калифорнии. Ему было 85 лет.