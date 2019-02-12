Волонтёры раздадут опознавательные знаки для людей, страдающих потерей памяти

Тысяча значков — тысяча спасённых жизней. Волонтёры начали делать опознавательные знаки со специальным QR-кодом для людей, страдающих потерей памяти. Первую партию сотрудники минсоц.политики и агентства по делам молодёжи раздадут до 31 мая.

Этим ребятам ещё нет и десяти, но они прекрасно понимают, что могут спасти чью-то жизнь. Юные волонтёры своими руками собирают значки для людей, страдающих потерей памяти. Придумали их в рамках проекта с говорящим названием «Помогите мне вернуться домой».

САЛИМА ДУСМУХАМЕТОВА, ВОЛОНТЕР:

-Есть такая болезнь.. может сразу отключиться память и эти люди.. они не могут знать, куда они идут? Что они делают? Как их зовут?

Именно для таких людей и мастерят вот эти значки. На них есть QR-код, который можно отсканировать смартфоном и получить данные о человеке. На обратной стороне — личный номер пропавшего, его нужно назвать при обращении в специальную службу, её телефон также указан.

ЕЛЕНА ЛОПАТО, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ «ЦЕНТРА МОЛОДЁЖИ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

—У моей мамы была временная потеря памяти, на три-четыре минуты она не понимала где она находится. То есть у неё происходил приступ, и она теряла память. И она в этот момент могла уйти куда угодно. Если бы был значок, то можно было бы просканировать либо позвонить. Это бы спасло ситуацию. Я, например, маму несколько раз так искала.

Илья Майер руководит центром поиска пропавших людей в регионе. Рассказывает, что по статистике, каждый третий из них — пожилой и страдает деменцией. Если человека всё-таки находят, то установить его личность достаточно сложно. Обычно у них нет с собой ни паспорта, ни других документов.

ИЛЬЯ МАЙЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ «ЦЕНТРА ПОИСКА ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ»:

—Что касается детей и пожилых людей, большую роль играет время. И если затянуть или поздно обратиться, то тогда можно иметь трагический случай. Поэтому каждая минута на вес золота.

Волонтёры тесно сотрудничают и с правоохранительными органами . Полицейские вручили поисковикам специальную форму и оборудование. Количество пропавших, как отметили в региональном управлении МВД, с каждым годом становится все меньше, но цифра все равно пугает. Только за прошлый год 1342 заявления. Осталось найти 25 человек.

Если ваши родные или близкие люди страдают потерей памяти, то этот значок может спасти ему жизнь. Самое главное прикрепить его на видное место. Кстати, таких опознавательных знаков могут выдать несколько штук. Чтобы одежды с маркировкой было как можно больше.

Екатерина Адамова, Максим Вернер