Исследование показало, какие вузы активнее всего «общаются» в соцсетях

Рейтинг вовлеченности пользователей в каналах вузов в социальных сетях рассчитан специалистами центра социальных и медийных исследований МИА "Россия сегодня" для участников проекта 5-100 (21 вуз) на основании "индекса вовлеченности". Речь идет о том, насколько налажена коммуникация вуза с пользователями социальных сетей. Данный индекс рассчитан на основании 8 критериев, значимость которых определена посредством опроса экспертов в области медиа-производства и медиа-исследований. Период исследования: 1 июля — 31 декабря 2018 года. Источники данных: данные о наличии и количестве каналов вузов в социальных сетях взяты на официальных веб-страницах вузов (анализировались только те каналы, на которые ведут ссылки с официальных сайтов).

Согласно данным рейтинга, РУДН занимает первое место, на второй позиции расположился Московский физико-технический институт (МФТИ), третье — Уральский федеральный университет им. Ельцина (УрФУ). В десятку также вошли: университет ИТМО, Балтийский федеральный университет им. Канта (БФУ), Тюменский государственный университет (ТюмГУ), Томский государственный университет (ТГУ), Высшая школа экономики (ВШЭ), МИСиС и МИФИ

По словам руководителя центра Елены Слинько, данное исследование помогает понять коммуникационный потенциал вузов в социальных сетях — на площадках, где "обитает" основная аудитория вузов (российские и иностранные абитуриенты и студенты, а также сотрудники и выпускники).