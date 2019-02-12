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Исследование показало, какие вузы активнее всего «общаются» в соцсетях 

РИА Новости + ещё 4 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Российский университет дружбы народов (РУДН) активнее других образовательных учреждений ведет свои страницы в социальных сетях и таким способом общается со студентами, следует из данных рейтинга вовлеченности в каналах вузов-участников "Проекта 5-100" в социальных сетях "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
Рейтинг вовлеченности пользователей в каналах вузов в социальных сетях рассчитан специалистами центра социальных и медийных исследований МИА "Россия сегодня" для участников проекта 5-100 (21 вуз) на основании "индекса вовлеченности". Речь идет о том, насколько налажена коммуникация вуза с пользователями социальных сетей. Данный индекс рассчитан на основании 8 критериев, значимость которых определена посредством опроса экспертов в области медиа-производства и медиа-исследований. Период исследования: 1 июля — 31 декабря 2018 года. Источники данных: данные о наличии и количестве каналов вузов в социальных сетях взяты на официальных веб-страницах вузов (анализировались только те каналы, на которые ведут ссылки с официальных сайтов).
Согласно данным рейтинга, РУДН занимает первое место, на второй позиции расположился Московский физико-технический институт (МФТИ), третье — Уральский федеральный университет им. Ельцина (УрФУ). В десятку также вошли: университет ИТМО, Балтийский федеральный университет им. Канта (БФУ), Тюменский государственный университет (ТюмГУ), Томский государственный университет (ТГУ), Высшая школа экономики (ВШЭ), МИСиС и МИФИ.
По словам руководителя центра Елены Слинько, данное исследование помогает понять коммуникационный потенциал вузов в социальных сетях — на площадках, где "обитает" основная аудитория вузов (российские и иностранные абитуриенты и студенты, а также сотрудники и выпускники).
"Рейтинг вовлеченности вузов показывает, какие вузы активно взаимодействуют со своей аудиторией и публикуют полезную для аудитории информацию, а какие отстают по этому показателю. Некоторые вузы активно публикуют посты, которые не вызывают никакой реакции аудитории, а значит, работа паблика неэффективна, а другие постят реже, но их посты собирают много лайков, репостов и комментариев, значит их работа полезна для аудитории", — подчеркнула она.
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Общество , Образование , РУДН , ВШЭ , МИФИ , РИА Новости
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