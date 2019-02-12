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Пока вы спали: США построят «суперфлот» 

Рамблер 12 февраля 2019

Духи могут стать дефицитом

10% парфюмов могут исчезнуть с российских прилавков в конце 2019 года, заявили «Известиям» в Российской парфюмерно-косметической ассоциации. С 1 декабря производители духов станут обязаны маркировать продукцию знаками с криптокодом. В РПКА считают, что это приведет к 10-процентному сокращению ассортимента на парфюмерном рынке России, так как производителям придется потратиться на специальное оборудование и программное обеспечение, а порядок передачи криптознаков за пределы России до сих пор не регламентирован.
«Если выручка от реализации парфюма в России не покроет дополнительных издержек, то компании просто прекратят поставки в страну», — согласился Петр Бобровский, исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены.
США построят "суперфлот"
«Суперфлот» нужен США для пользования Северным морским путем и добычи углеводородов в Арктике, заявили RT эксперты. Неделю назад сенатор Джим Бэнкс внес в Конгресс предложение пополнить Военно-морские силы США к 2050 году 156 кораблями с различным водоизмещением и ракетным оружием, 100 атомными подводными лодками, 54 кораблями снабжения, 15 авианосными ударными группами, 12 субмаринами с баллистическими ракетами, восемью кораблями для работы в Арктике и шестью экспедиционными кораблями. Сенатор мотивировал это необходимостью противостоять России и Китаю. Между тем эксперты видят и не упомянутые Бэнксом причины усилить флот США. По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, американцы заинтересованы в фактически закрытом для них ныне из-за недостаточного количества ледоколов Северном морском пути. Кроме того, считает научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк, США стремятся добывать углеводороды в Арктике, ставшие более доступными из-за глобального потепления.

Маркировка предотвратит недовес

В России появится новая маркировка потребительских товаров — буква «Ф» подтвердит, что товар весит столько, сколько сказано на упаковке. Об этом «Российской газете» рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов. По его словам, метрологические требования будут оформлены в виде ГОСТов в марте, а сама новая маркировка появится до конца 2019 года, но будет для производителей добровольной. Абрамов отметил, что к нарушителям Росстандарт будет применять исключительно «мягкую силу потребительской лояльности», «жесткую» же должен взять на себя кто-то другой.

Китай замкнулся на дефолтах

Корпоративные дефолты заставили власти Китая «закручивать гайки», что приведет к череде новых дефолтов по облигациям в 2019 году, сообщают «Вести. Экономика». 2018-й стал рекордным по количеству дефолтов в Китае. Не исключено, что 2019-й побьет рекорд. Два крупных заемщика уже не заплатили вовремя — инвестгруппа China Minsheng и угольная компания Wintime Energy. Это свидетельствует о накапливающихся на кредитном рынке Китая рисках — прошлогодние усилия властей по «сдуванию кредитного пузыря» привели к дефициту ликвидности.

Депутат и сенатор объяснили угрозы Лондона

Громкие заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о России противоречивы, копируют заявления американцев, а вызваны либо необходимостью финансирования, либо внутриполитическими причинами. Об этом «Известиям» рассказали депутат Госдумы Владимир Шаманов и сенатор Владимир Джабаров. По словам Шаманова, обычно обвинения в адрес России звучат на Западе, «когда необходимо финансирование». По мнению Джабарова, глава Минобороны пытался укрепить нестабильные из-за брексита позиции правительства Терезы Мэй.
Комментарии120
Общество , Видео , Алексей Абрамов , Владимир Джабаров , Тереза Мэй , Владимир Шаманов , Министерство обороны , ИСКРАН , Госдума , газета "Известия" , "Российская газета" , США
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