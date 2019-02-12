В Петербурге мальчика экстренно госпитализировали после обрезания на дому

Обильное кровотечение, судороги и анафилактический шок — вот к чему приводят домашние обрезания, которые делаются детям по религиозным соображениям. Только в Санкт-Петербурге за месяц зафиксировано два случая, когда малолетние мальчики в тяжелом состоянии попадали в больницы после неудачной операции. Силовики проверяют обстоятельства произошедшего. Тем временем операции на дому никак не регулируются законодательством. Об уголовной ответственности речь может пойти, только если процедура привела к увечьям или смерти.

Двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга срочно госпитализирован после проведения хирургической операции в домашних условиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУМВД

В ведомстве отметили, что 11 февраля около 21:00 по местному времени медики прибыли на вызов в жилой дом, расположенный на Богатырском проспекте. Там они обнаружили двухлетнего мальчика с кровотечением. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу.

Как сообщил изданию 78.ru источник в правоохранительных органах, еще в воскресенье, 10 февраля, родители-мусульмане решили сделать ребенку традиционное для этой религии обрезание. Провести процедуру в домашних условиях согласился врач-хирург из местной поликлиники. Операция была завершена около 15:00, однако сразу же после операции рана начала сильно кровоточить. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Похожая история в Санкт-Петербурге произошла буквально две недели назад.

20 января граждане Киргизии также решили провести своему пятилетнему сыну обрезание на дому. Для этого они обратились к знакомому врачу. Спустя двое суток мальчик в тяжелом состоянии с кровопотерей и анемией второй степени был доставлен в детскую больницу №5.

24 января, после ночи в реанимации, родители настояли на выписке сына. Тогда же в аппарате петербургского уполномоченного по правам ребенка заявили, что граждане Киргизии находились на территории Санкт-Петербурга без регистрации. У несовершеннолетнего и взрослых также не оказалось медицинского полиса.

Обрезание на дому в августе 2018 года своему сыну решили сделать и жители столицы. Они пригласили знакомого педиатра из Таджикистана в свою квартиру, расположенную в Новой Москве . После процедуры у двухлетнего ребенка начались судороги и анафилактический шок, в итоге он впал в кому.

«По подозрению в совершении данного противоправного деяния был задержан 54-летний житель Московской области. В настоящее время ребенку оказана необходимая помощь, его состояние расценивается как стабильное», — заявили в столичном управлении МВД. Там отметили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности». Пострадавший малыш вскоре вышел из комы. Его состояние после этого оценивалось как стабильное.

Иногда истории с хирургическим вмешательством заканчиваются летальным исходом. Так, 6 января жители Красноярска пригласили к себе домой знакомого хирурга, чтобы тот сделал обрезание их трехлетнему сыну. Медик провел операцию, предварительно сделав ребенку обезболивающий укол. После процедуры состояние мальчика ухудшилось.

Его мать попыталась самостоятельно оказать медицинскую помощь с помощью лекарств из домашней аптечки, однако это не помогло — ребенок скончался.

Спустя два дня Следственный комитет возбудил уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Силовики нашли и допросили 28-летнего хирурга. Также они пообщались с родителями погибшего мальчика. Выяснилось, что они уже больше 10 лет живут в двух комнатах бывшего семейного общежития вместе с еще двумя малолетними детьми.

После этого инцидента детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что ужесточать законодательство в отношении операций на дому в России не требуется. По ее словам, в стране и так предусмотрена уголовная ответственность за причинение вреда ребенку. «Каждый раз понимание того, что подобное происходит в нашем мире, поражает, но эти религиозные моменты предсказать, изучить и мониторить очень сложно. Как правило, такие семьи очень закрытые по своим принципам», — отметила уполномоченная по правам ребенка.

Если во время операции на дому что-то пошло не так, ответственность за здоровье ребенка будут нести родители или нанятый ими врач — совместно с родителями, отмечает адвокат Владимир Постанюк.

«Ответственность будет зависеть от наступивших последствий. В результате неправильно проведенной домашней операции может наступить смерть ребенка — в таком случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Если же причинен тяжкий вред здоровью — до 10 лет тюрьмы, средней тяжести — до пяти лет лишения свободы. Отмечу, что Конституция РФ гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от расы, национальности и отношения к религии.

Религиозный человек вправе проводить данную операцию там, где посчитает нужным, однако если что-то пойдет не так, он так же будет отвечать в соответствии с законодательством», — заявил юрист «Газете.Ru»

Если мужское обрезание может потребоваться, исходя из медицинских показаний, в том числе при таком заболевании, как фимоз, то процедура клитороэктомии чаще всего проводится из религиозных либо ритуальных соображений, чтобы «подготовить» девочку к роли жены в патриархальной семье. В редких случаях она требуется при наличии онкологического заболевания.

Летом 2018 года организация «Правовая инициатива» сообщила, что ежегодно операцию по удалению клитора проводят для около 1,2 тыс. россиянок в возрасте до трех лет. Таковы данные опроса, проведенного среди жителей Ингушетии, Чечни и Дагестана. Подчеркивалось, что при операции клитор либо отрезается полностью, либо повреждается ножом, ножницами или лезвием, причем операции продолжают проводить в антисанитарных условиях.

В ноябре 2018 года стало известно, что услуги обрезания для девочек предлагаются и в одной из московских клиник. СМИ опубликовали скрины с сайта медучреждения, на которых указывалось, что операция делается по «религиозным или ритуальным мотивам» и является калечащей, поэтому ее лучше сделать в клинике, а не в домашних условиях.

После публикаций в СМИ данная информация пропала с сайта медучреждения. Ее сотрудники позже сообщили, что проводят лишь частичное обрезание клитора — при этом только для совершеннолетних женщин по медицинским показаниям.

Тем не менее в конце декабря Росздравнадзор , проведя проверку, заявил, что в медучреждении действительно предлагали услугу обрезания для девочек в возрасте от пяти до 12 лет. «Предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» прямо запрещает делать клиторэктомию несовершеннолетним. Принятие решения об этой процедуры родителями несовершеннолетних может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Росздравнадзор также зафиксировал ряд других нарушений в скандальной московской клинике. Выяснилось, что в медучреждении без лицензии проводились аборты и пластические операции. Кроме того, операционные отделения на момент проверки не соответствовали требованиям законодательства. «Оперативные вмешательства по профилю „пластическая хирургия“ выполнялись акушером-гинекологом без соответствующей квалификации по пластической хирургии», — заключили в надзорном ведомстве.