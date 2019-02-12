Путин обратился к российским судьям

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам ежегодного семинара-совещания судей. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства пожелал судьям успехов и заявил, что в России уже многое сделано для независимости и беспристрастности судов.

В своем обращении Путин подчеркнул, что от эффективности работы судов напрямую зависит защита прав, интересов россиян и в целом развитие России как правового демократического государства.

Президент напомнил, что в России ввели надрегиональные проверочные инстанции — новые кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции. По его словам, такая система «полностью соответствует лучшим мировым стандартам».

Путин выразил надежду, что на своей встрече судьи сформулируют конкретные предложения для укрепления законности и правопорядка в стране.

В семинаре-совещании принимают участие судьи судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Они обсуждают актуальные вопросы своей работы, новые законы и обмениваются опытом.

Законопроект Верховного суда (ВС) о реформе судоустройства в стране приняли в прошлом году. В документе идет речь о создании надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции по аналогии с вертикалью арбитражных судов. Закон призван избавить судебную систему от коррупции, влияния чиновников, криминального давления со стороны и корпоративной зависимости судей.