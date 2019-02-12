В Роскачестве рассказали, как выбрать плавленый сыр

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) начинает исследование плавленого сыра. Планируется проверить качество и безопасность 20 торговых марок, наиболее популярных на рынке, сообщает во вторник Роскачество.

"Роскачество запускает исследование плавленого сыра — 20 наиболее популярных на рынке торговых марок исследуют по 37 показателям качества и безопасности, среди которых консистенция, микробиологические показатели, фальсификация растительными жирами, и конечно, вкус, цвет и запах", — говорится в сообщении.

Планируется, что помимо отечественных торговых марок продукта в исследование будут включены образцы белорусского производства. С результатами проведенного исследования можно будет ознакомиться уже в марте 2019 года.

Эксперты Роскачества также разработали рекомендации по выбору качественного плавленого сыра. Они подчеркнули, что в состав настоящего плавленого сыра должны входить только молочные жиры. В этом отличие плавленого сыра от сырного продукта с плавленым сыром или плавленого продукта, в составе последнего используются растительные жиры.

Специалисты также пояснили, что хотя плавленый сыр вырабатывается из твердых сыров, ошибочно полагать, что на маркировке этого товара должны непременно быть слова "сыр" или "сыр твердый". В составе плавленого сыра не обязательно должен присутствовать сыр, а могут присутствовать молочные продукты, такие как творог, сливочное масло, молоко, сыворотка. ГОСТ допускает включение в состав различные добавки и усилители вкуса, например, загустители и подсластители.

При выборе плавленого сыра с наполнителем, эксперты советуют делать выбор в пользу сыра с одним ингредиентом без дополнительных составляющих, например, с огурцом или паприкой. Таким образом можно приобрести более натуральный продукт. Если в состав сыра входят ветчина или другой мясной продукт, то специалисты советуют убедиться, что в сыре присутствует добавка в виде кусочков или самого мясного компонента, а не в виде ароматизатора. Кроме того, мелкие и "рассыпающиеся" кусочки в составе могут говорить о низком качестве используемого наполнителя.

Разные виды плавленых сыров

В Роскачестве также отметили, что при покупке плавленого сыра с таким же названием как у полутвердого можно быть уверенным, что продукт не менее чем на 75% состоит из используемого по рецептуре сыра. Иначе полутвердый и плавленый сыры не могут носить одного названия. Плавленые сыры имеют широкий диапазон жирности в зависимости от вида. Для ломтевых плавленых сыров массовая доля жира в сухом веществе должна быть от 5% до 65%, для пастообразных — от 20% до 70%.

После вскрытия упаковки эксперты советуют обратить внимание на цвет, запах и консистенцию продукта, которая должна быть однородной по всей массе. На разрезе плавленого сыра не должно быть рисунка, пустот и не расплавившихся частиц. Цвет плавленого сыра вне зависимости от упаковки и вида может варьироваться от белого до насыщенного желтого, в последнем случае это будет говорить о высокой жирности.

По данным специалистов, используемые дополнительные компоненты могут определять окрас плавленого сыра. Сладкие виды могут иметь светло-коричневый цвет.

Открытый плавленый сыр не рекомендуется хранить более пяти дней. После вскрытия упаковки продукт в ванночках или стаканчиках лучше держать в заводской упаковке. Колбасный и сыр в виде брикетов лучше обернуть в фольгу.

При покупке плавленого сыра обязательно нужно обращать внимание на условия хранения. Плавленый сыр должен храниться в холодильнике, при температуре от 2 до 4 С, отмечают в Роскачестве. Что касается срока годности продукта, то он может быть разным и зависеть от вида и состава.