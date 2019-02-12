Краснодарец арендовал трамвай, чтобы бесплатно катать на нем горожан

Житель Краснодара на день арендовал трамвай и бесплатно катал на нем жителей, чтобы сделать их немного счастливее, сообщили РИА Новости в трамвайно-троллейбусном управлении города.

"Да, это был заказ трамвая. Иван Калугин (арендовал) по своей инициативе. Фактически мы ему просто по коммерческой цене (сдали в аренду)… Это было вчера, в течение всего дня. Трамвай пятого маршрута работал. Это у нас самый длинный маршрут в городе. Стоимость аренды — 3200 рублей в час", — сообщили РИА Новости в управлении.

"Я просто ехал на трамвае… И когда ехал, заметил, что люди очень грустные. Я подумал, как бы я мог сразу помочь сразу нескольким тысячам людей сделать их немножко счастливее. Я стараюсь делать добрые дела, маленькие, но мне хотелось сделать что-то большое. И я подумал, почему бы не купить трамвай. Хотя бы на один день", — рассказал РИА Новости сам краснодарец.

По словам Калугина, некоторые считают его поступок рекламным ходом, связывая это с тем, что он является владельцем маркетингового агентства. "Поэтому, наверное, люди и думают, что я это в маркетинговых целях сделал. На самом деле цели совсем другие", — сказал он.