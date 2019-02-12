Милонова отказались пустить в женское кафе

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что пришел в петербургское феминистское кафе «Ребра Евы» с проверкой, но феминистки испугались его и не пустили внутрь. Об этом сообщает НСН.

Ранее в группе «Ребер Евы» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с Милоновым и еще двумя мужчинами. По словам руководительниц проекта, депутат стучался к ним с «неизвестными людьми бандитского вида» и требовал впустить его без объяснения причин.

Милонов, комментируя эту информацию, сказал, что «феминизм головного мозга неизлечим». Он заявил, что женщины открыли кафе там, где открывать его было нельзя, поэтому он решил провести проверку.

Сами «Ребра Евы» кофейней себя не называют. В их группе указано, что «Ребра Евы» — это социально-художественный проект, посвященный борьбе с гендерной дискриминацией. На площадке, расположенной в Фонарном переулке, проходят встречи, мастер-классы, группы поддержки, лекции, йога, английский клуб и другие мероприятия.

По своему формату площадка напоминает коворкинг, объединяющий людей для общения и творческого взаимодействия.

Милонов заявил, что феминистки не почистили снег перед входом на свою площадку, у них нет вывески, а еще они мешают людям, так как их проект работает в жилом доме.

«Просто было любопытно, каким это образом в жилом доме радикальные социалистки-феминистки открывают какую-то забегаловку», — возмутился депутат.

Он предположил, что феминисткам пришлось срочно приводить дела в порядок и совершить «определенные процедуры», поэтому его и оператора с камерой не пустили внутрь.

«Они тут же закрыли свою шарашкину контору, зашипели там внутри, аннигилировались и сидели, не высовывая носа», — заявил парламентарий.

В коворкинг «Ребра Евы» мужчин пускают только после 19:00. Из-за этого СМИ начали называть площадку «феминистским кафе».