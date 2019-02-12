Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачи выпишут Ваню Фокина в День святого Валентина 

News.ru + ещё 16 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Выживший при обрушении части жилого дома в Магнитогорске Ваня Фокин готовится к выписке. Столичную клинику мальчик покинет в День святого Валентина.
«Выписка Вани Фокина состоится 14 февраля», — цитирует пресс-службу Минздрава РФ АГН «Москва».
Младенцу всего 11 месяцев. Он перенёс операцию на ножке. Во время лечения малыша в московской больнице его навестили хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, Максим Грицай, Йозеф Яндач и Виктор Козлов. Они выразили слова поддержки его семье и вручили подарки. Спортсмены также отметили, что часть средств, собранных клубом, передадут родственникам.
Ранее News.ru сообщал, что вызволенный из груды обломков в Магнитогорске Ваня Фокин и его мама, Ольга Фокина, ожидают скорейшей выписки из больницы. По словам отца ребёнка, его сын активно общается с окружающими и хорошо питается.
News.ru: последние новости
Тест на IQ могут включить в медосмотры Синоптики назвали сроки прихода настоящей весны Минкульт предложил увольнять невостребованных артистов
Общество , Другое , Виктор Козлов , Геннадий Величкин , Максим Грицай , Минздрав РФ , АГН "Москва" , Магнитогорск
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение