Врачи выпишут Ваню Фокина в День святого Валентина

Выживший при обрушении части жилого дома в Магнитогорске Ваня Фокин готовится к выписке. Столичную клинику мальчик покинет в День святого Валентина.

«Выписка Вани Фокина состоится 14 февраля», — цитирует пресс-службу Минздрава РФ АГН «Москва».

Младенцу всего 11 месяцев. Он перенёс операцию на ножке. Во время лечения малыша в московской больнице его навестили хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин Максим Грицай , Йозеф Яндач и Виктор Козлов . Они выразили слова поддержки его семье и вручили подарки. Спортсмены также отметили, что часть средств, собранных клубом, передадут родственникам.

Ранее News.ru сообщал, что вызволенный из груды обломков в Магнитогорске Ваня Фокин и его мама, Ольга Фокина, ожидают скорейшей выписки из больницы. По словам отца ребёнка, его сын активно общается с окружающими и хорошо питается.