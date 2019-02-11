Пока вы спали: В президентскую гонку на Украине включились радикалы 

Полеты снова подорожают в России
В России подорожают авиабилеты, если российские авиакомпании лишатся льгот на услуги аэропортов, заявил «Известиям» научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов. В декабре с идеей сравнять цены аэропортовых услуг на международных рейсах для российских и зарубежных авиаперевозчиков выступила Ассоциация европейского бизнеса. Федеральная антимонопольная служба ее поддерживает, рассказал изданию заместитель главы ведомства Александр Редько. По словам Федора Борисова, воплощение идеи в жизнь приведет к подорожанию авиабилетов. Не исключил этого и исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
За «Северный поток—2» ответит Германия
Германия получила право вести переговоры о применении Газовой директивы ЕС к газопроводу «Северный поток — 2», пишет «Коммерсант». Тем не менее это не избавляет российско-немецкий трубопровод от всех проблем, так как, если поправки в документ будут одобрены в нынешнем виде, Германии придется получать разрешение Еврокомиссии на переговоры. ЕК же может отказать или надолго затянуть процесс. Кроме того, «Северный поток — 2» не будет исключен из Третьего энергопакета ЕС по упрощенной процедуре, если будет построен после вступления поправок в силу.
Зачем США секретный космоплан
Секретный военный космоплан X-37B нужен США для создания в будущем «серьезной» военной космической техники, пишут «Известия». Беспилотный космический корабль многоразового использования X-37B был произведен для американских военных компанией «Боинг», а свой первый полет совершил еще в 2010 году. Вопреки распространенному мнению, X-37B не может зависать в космосе, едва ли он используется для разведки, потому что это дорого, и едва ли для вывода ядерных боеголовок на орбиту — это «абсолютно бессмысленно». Вероятнее всего, орбитальный беспилотник нужен США для получения «неоценимого» опыта длительного пребывания в космосе, который понадобится для создания «действительно серьезной» военной космической техники.
Строительство Тамани "заморозили"
Срок начала строительства сухогрузного района порта Тамань до сих пор «под вопросом», пишет «Коммерсант». По данным издания, в конце января возможный генеральный подрядчик строительства компания «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга сообщил исполнителю и координатору Тамани компании «РМП-Тамань», что решение о старте строительства должно быть принято не позднее конца второго квартала 2019 года. Между тем большая часть поручений вице-премьера Максима Акимова Росморречфлоту и Министерству транспорта не были выполнены, хотя сроки уже прошли.
В президентскую гонку на Украине включились радикалы
Радикалы включились в президентскую гонку на Украине, заявил RT глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. 9 февраля киевская полиция задержала людей с ножами, бутылками с зеленкой и газовыми баллончиками, которые намеревались сорвать предвыборный митинг лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Несколько часов спустя дом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова был обстрелян из салютных установок людьми, громко интересовавшимися, кто «заказал» националистку Катерину Гандзюк. По словам Ищенко, провокацию на митинге Тимошенко готовили радикалы, лояльные президенту Украины Петру Порошенко. Дом Авакова обстреляли они же, потому что министр ее сорвал. Ищенко уверен, что все это связано с приближением выборов главы государства.