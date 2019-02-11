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Началась церемония прощания с Сергеем Юрским 

Москва24 + ещё 51 59 минут назад
Фото: ТАСС
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским началась в Театре имени Моссовета. После ее завершения актера похоронят на Троекуровском кладбище.
В Театре имени Моссовета Юрский служил с 1987 года. Сначала был актером, а затем выступил в роли режиссера нескольких постановок. С 1991 года артист одновременно играл и ставил спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы".
Сергея Юрского не стало рано утром 8 февраля. Ему было 83 года. По словам дочери артиста, у него остановилось сердце. Незадолго до смерти Юрский лежал в больнице с рожистым воспалением.
Соболезнования семье актера выразил Сергей Собянин. Мэр отметил, что работы Юрского вдохновляли несколько поколений зрителей.
А коллега артиста по фильму "Любовь и голуби" Александр Михайлов в разговоре с порталом Москва 24 назвал его блистательным артистом широчайшего диапазона.
Юрский родился 16 марта 1935 года в семье учительницы музыки и режиссера. Уже с детства он мечтал о карьере актера, однако после школы поступил на факультет правоведения Ленинградского университета. Там он сделал свой первый шаг к мечте, присоединившись к студенческому театру. В итоге он бросил юрфак после третьего курса и поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени Островского.
На счету артиста около 50 экранных ролей. Однако большинство зрителей помнят его по таким картинам, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину", "Золотой теленок" и другим.
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Общество , Политика , Происшествия , Александр Михайлов , Сергей Собянин , Сергей Юрский , Театра им. Моссовета
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