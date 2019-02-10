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Названа причина нашествия медведей на Новой Земле 

ТК «Звезда» 1 час назад
Животные стали чаще появляться в поселениях из-за таяния льдов и плохое отношение к уборке мусора. Хищники чувствуют расположение людей и роются в помойках в поисках еды.
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Сокращение площади льдов, вызванное изменением климата, а также небрежное отношение к уборке и утилизации мусора стало причиной массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля.
Об этом сообщил координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов.
«Они выходят на берег, где их привлекает человеческое жилье, особенно если там не очень хорошо налажена система утилизации мусора», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава администрации Новой Земли Жиганшу Мусин рассказал, что оперативная группа, состоящая из четырех специалистов, приедет на архипелаг. Краснокнижных животных будут усыплять и отвозить за пределы населенных пунктов.
На архипелаге был введен режим ЧС после того, как в поселке Белушья Губа были найдены 52 белых медведя. Они периодически заходят на территорию населенного пункта, чувствуя себя вполне вольготно, чем вводят в замешательство местных жителей.
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Общество , Видео , РИА Новости
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