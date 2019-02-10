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Соловьев указал на самое печальное в шутке Comedy Woman про Карбышева 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал оправдания бывшей участницы Comedy Woman Натальи Медведевой по поводу шутки о советском генерале Дмитрии Карбышеве, погибшем в немецком концлагере Маутхаузен.
В субботу Медведева извинилась за шутку о Карбышеве, заявив, что на момент выступления с соответствующей миниатюрой в 2013 году думала, что эта фамилия вымышленная.
Оскорбленная Михалковым экс-участница Comedy Woman раскаялась за шутку о Карбышеве
«Выросло поколение, не знающее генерала Карбышева. Где Наталья училась? Кто ей преподавал историю? Все это очень печально», — написал Соловьев в Twitter.
Напомним, режиссер Никита Михалков в эфире своей передачи «Бесогон» назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку про советского генерала Дмитрия Карбышева.
Генерал Дмитрий Карбышев — советский ученый-инженер, генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук. С 1900 года он служил в царской армии, в 1-м Восточно-Сибирском саперном батальоне, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. В декабре 1917 года вступил в ряды РККА.
В начале Великой Отечественной войны Карбышев был ранен и попал в плен, после чего в феврале 1945 года его пытали с помощью ледяной воды на морозе и убили.
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Комментарии95
Общество , Наталья Медведева , Владимир Соловьев , Никита Михалков
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