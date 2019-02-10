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В Москву из Ирака доставят 27 российских детей 

RT на русском + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолёт МЧС России вечером в воскресенье, 10 февраля, доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
«Сегодня поздно вечером в аэропорту Раменское приземлится самолет МЧС, который доставит из Ирака 27 детей в возрасте от четырех до 13 лет из 10 субъектов РФ», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Он отметил, что детей отвезут в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.
Ранее посольство России в Багдаде проверяет сообщения о российской девочке, которую планировали вывезти из Ирака и которая якобы пропала.
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