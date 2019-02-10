У православного священника, переехавшего в США из России, угнали мотоцикл, сообщает телеканал FOX 2.
Его друзья и прихожане начали сбор средств на покупку нового.
Около года назад, вскоре после переезда в штат Миссури, отец Михаил Волжанский купил Harley Davidson 1989 года выпуска за $4500. Интерес к мотоциклам появился у него давно — в России он дружил с группой байкеров. Среди его паствы в Миссури также много мотоциклистов. Свой мотоцикл он обычно парковал недалеко от церкви, а 7 февраля внезапно обнаружил, что Harley пропал.
У Волжанского нет официальной зарплаты, он живет на пожертвования, а машину делит со своей женой, поэтому мотоцикл был его основным средством передвижения.
Друзья отца Михаила начали сбор средств на покупку нового мотоцила на страничке в GoFundMe.
«Надеемся, что пожертвования будут щедрыми, и мы сможем вернуть его обратно на два колеса», — говорят они.