Переехавший в США липецкий священник лишился «Харлея»

Его друзья и прихожане начали сбор средств на покупку нового.

Около года назад, вскоре после переезда в штат Миссури, отец Михаил Волжанский купил Harley Davidson 1989 года выпуска за $4500. Интерес к мотоциклам появился у него давно — в России он дружил с группой байкеров. Среди его паствы в Миссури также много мотоциклистов. Свой мотоцикл он обычно парковал недалеко от церкви, а 7 февраля внезапно обнаружил, что Harley пропал.

У Волжанского нет официальной зарплаты, он живет на пожертвования, а машину делит со своей женой, поэтому мотоцикл был его основным средством передвижения.

Друзья отца Михаила начали сбор средств на покупку нового мотоцила на страничке в GoFundMe.