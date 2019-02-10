Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переехавший в США липецкий священник лишился «Харлея» 

Рамблер 15 минут назад
Фото: © GoFundMe/Darren Irina Johnson
У православного священника, переехавшего в США из России, угнали мотоцикл, сообщает телеканал FOX 2.
Его друзья и прихожане начали сбор средств на покупку нового.
Около года назад, вскоре после переезда в штат Миссури, отец Михаил Волжанский купил Harley Davidson 1989 года выпуска за $4500. Интерес к мотоциклам появился у него давно — в России он дружил с группой байкеров. Среди его паствы в Миссури также много мотоциклистов. Свой мотоцикл он обычно парковал недалеко от церкви, а 7 февраля внезапно обнаружил, что Harley пропал.
У Волжанского нет официальной зарплаты, он живет на пожертвования, а машину делит со своей женой, поэтому мотоцикл был его основным средством передвижения.
Друзья отца Михаила начали сбор средств на покупку нового мотоцила на страничке в GoFundMe.
«Надеемся, что пожертвования будут щедрыми, и мы сможем вернуть его обратно на два колеса», — говорят они.
Общество , США
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Волочкова ответила на обвинение в связи с Арашуковым
Шоу-бизнес
В Алуште прорвало бассейн с дельфинами
Происшествия
Никто кроме нас: Абэ рассказал про мирный договор с Россией
В мире Статьи
Генсек НАТО назвал условие отказа от ядерного оружия
Армия Оружие
На Украине испугались разрушения Крымского моста
В мире Украина
Стала известна дата испытаний «машины Судного дня» РФ
Армия Оружие
В ФРГ заподозрили РФ в утаивании «запрещенных ракет»
Армия Оружие
Россия внесет в ООН свой проект по Венесуэле
В мире Статьи
Разин внёс ясность в сообщения об отравлении Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение