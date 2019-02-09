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Беглов: Лидер должен работать ради людей 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В субботу в Санкт-Петербурге проходит церемония открытия очного регионального полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России»; в мероприятии принимает участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
На церемонию также приглашены полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан, министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.
Беглов подчеркнул в своем выступлении перед конкурсантами, что «лидер должен быть добрым» и «работать ради людей».
В течение двух дней — 9 и 10 февраля — участники конкурса будут участвовать в оценочных мероприятиях, а 11 февраля состоится подведение итогов и оглашение результатов.
В первый день конкурсанты пройдут повторное компьютерное тестирование. Те, кто смогут подтвердить свои результаты заочного этапа, будут допущены до мероприятий очного полуфинала.
По итогам дистанционного этапа в федеральные полуфиналы были приглашены 3 тыс. 294 конкурсанта.
В январе и феврале 2019 года очные региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах; в ЦФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала. Отмечается, что помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках программы «Сердце лидера».
«Лидеры России» — это флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.
Конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина.
Напомним, в конце января Беглов на заседании городского правительства предложил запустить программу «Лидеры города» для поддержки талантливых молодых специалистов и создания условий для их карьерного роста.
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Комментарии
Общество , Виктор Зубков , Алексей Комиссаров , Евгений Дитрих , Александр Беглов , Антон Алиханов , Владимир Путин , Андрей Никитин , Александр Гуцан , Газпром , Деловая газета "Взгляд" , Калининградская Область , Новгородская Область , Санкт-Петербург
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