Беглов: Лидер должен работать ради людей

В субботу в Санкт-Петербурге проходит церемония открытия очного регионального полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России»; в мероприятии принимает участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов

Беглов подчеркнул в своем выступлении перед конкурсантами, что «лидер должен быть добрым» и «работать ради людей».

В течение двух дней — 9 и 10 февраля — участники конкурса будут участвовать в оценочных мероприятиях, а 11 февраля состоится подведение итогов и оглашение результатов.

В первый день конкурсанты пройдут повторное компьютерное тестирование. Те, кто смогут подтвердить свои результаты заочного этапа, будут допущены до мероприятий очного полуфинала.

По итогам дистанционного этапа в федеральные полуфиналы были приглашены 3 тыс. 294 конкурсанта.

В январе и феврале 2019 года очные региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах; в ЦФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала. Отмечается, что помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках программы «Сердце лидера».

«Лидеры России» — это флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина

Напомним, в конце января Беглов на заседании городского правительства предложил запустить программу «Лидеры города» для поддержки талантливых молодых специалистов и создания условий для их карьерного роста.