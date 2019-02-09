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Актер из «Дальнобойщиков» попал в больницу с инфарктом 

Lenta.ru + ещё 6 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Актер Петр Зайченко экстренно госпитализирован. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
75-летнего артиста доставили в больницу в ночь на 9 февраля. У него случился инфаркт.
Как рассказал внук актера Артем Папкин, сначала родственники подумали, что у Зайченко панкреатит, и вызвали скорую помощь. Ему временно полегчало, но затем стало хуже, в связи с чем близкие артиста позвонили в реанимацию.
Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое. При этом они отметили, что близкие своевременно обратились за медицинской помощью.
Петр Зайченко известен российским зрителям по таким фильмам, как «Такси-блюз», «Сибирь. Монамур», «Последний забой», «Парад планет», «Тарас Бульба» и «Дом». Актер также снимался в сериалах «Дальнобойщики», «Хиромант», «Участок», «София», «А у нас во дворе» и «Легавый».
4 февраля появилась информация о том, что актер Федор Добронравов попал в больницу в предынсультном состоянии. Отмечалось, что из-за состояния здоровья артист не вышел на сцену в Туле и Рязани. Позднее артист опроверг эти новости и пояснил, что отменил выступления, так как проходил плановое медицинское обследование.
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Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Федор Добронравов , Петр Зайченко , Тарас Бульба
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