Актер из «Дальнобойщиков» попал в больницу с инфарктом

Актер Петр Зайченко экстренно госпитализирован. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

75-летнего артиста доставили в больницу в ночь на 9 февраля. У него случился инфаркт.

Как рассказал внук актера Артем Папкин, сначала родственники подумали, что у Зайченко панкреатит, и вызвали скорую помощь. Ему временно полегчало, но затем стало хуже, в связи с чем близкие артиста позвонили в реанимацию.

Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое. При этом они отметили, что близкие своевременно обратились за медицинской помощью.

Петр Зайченко известен российским зрителям по таким фильмам, как «Такси-блюз», «Сибирь. Монамур», «Последний забой», «Парад планет», « Тарас Бульба » и «Дом». Актер также снимался в сериалах «Дальнобойщики», «Хиромант», «Участок», «София», «А у нас во дворе» и «Легавый».