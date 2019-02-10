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В России отмечают День дипломатического работника 

ТК «Звезда» + ещё 8 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Как отметил в своем поздравлении министр иностранных дел Сергей Лавров, именно дипломаты внесли неоценимый вклад в укрепление российской государственности.
В России сегодня, десятого февраля, отмечают День дипломатического работника. В этом году российской дипломатии исполнилось 470 лет. Ее историю принято отсчитывать со времен Ивана Грозного — от первого упоминания Посольского приказа. При этом, если заглянуть в историю поглубже, мирный договор с Византией, а с ним и первое международное признание пришли к Руси еще в девятом веке.
Как отметил в своем поздравлении министр иностранных дел Сергей Лавров, именно дипломаты внесли неоценимый вклад в укрепление российской государственности.
«От лица коллег со Смоленской площади хотел бы заверить: в этот ответственный для России период мы будем и впредь работать слаженно и инициативно, делать максимум для обеспечения безопасного и стабильного будущего Родины, преумножения ее славы и процветания», — сказал политик.
Внешнеполитическая служба связана с высоким риском. Сегодня работники ведомства вспоминают российских дипломатов, которые погибли при исполнении долга — от Александра Грибоедова, погибшего в Тегеране, до убитого в Анкаре Андрея Карлова.
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Общество , Александр Грибоедов , Сергей Лавров , Андрей Карлов , Иван Грозный
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