В России отмечают День дипломатического работника

Как отметил в своем поздравлении министр иностранных дел Сергей Лавров , именно дипломаты внесли неоценимый вклад в укрепление российской государственности.

России сегодня, десятого февраля, отмечают День дипломатического работника. В этом году российской дипломатии исполнилось 470 лет. Ее историю принято отсчитывать со времен Ивана Грозного — от первого упоминания Посольского приказа. При этом, если заглянуть в историю поглубже, мирный договор с Византией, а с ним и первое международное признание пришли к Руси еще в девятом веке.

Как отметил в своем поздравлении министр иностранных дел Сергей Лавров, именно дипломаты внесли неоценимый вклад в укрепление российской государственности.

«От лица коллег со Смоленской площади хотел бы заверить: в этот ответственный для России период мы будем и впредь работать слаженно и инициативно, делать максимум для обеспечения безопасного и стабильного будущего Родины, преумножения ее славы и процветания», — сказал политик.