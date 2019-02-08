Мужчина рухнул в канализацию из-за смартфона 

Похоже, гаджеты действительно скоро станут мешать нам жить. Перуанец Луис Альберто Крусес Бердехо продемонстрировал, что призяанность к смартфонам по-настоящему опасно. Мужчина шёл по улице в провинции Наска, увлеченно смотря на экран телефона. На беду Луиса Альберто на его пути был раскопан канализационный сток. Коммунальщики подошли к работе ответственно и огородили опасный участок, однако мужчина был так занят гаджетом, что не заметил ни ямы, ни ограждения. Он ни на секунду не отрывался от экрана и свалился в канализацию. К счастью, его заметил случайный прохожий, который и вызвал спасателей. Мужчину достали из подземелья и отправили в госпиталь.