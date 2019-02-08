Переподготовку пройдут 50% педагогов школ России

Ольга Васильева. Профессиональную переподготовку в рамках нацпроекта "Образование" пройдут 50% педагогов школ страны. Об этом в пятницу во время поездки в Ингушетию сообщила министр просвещения РФ

"В рамках нацпроекта "Образование" мы должны провести переподготовку 50% наших педагогов школ, это, напоминаю, 242 тыс. человек. Переподготовка будет проводиться по тем предметам и областям, которыми они владеют", — сказала министр.

По ее словам, с педагогами будет вестись систематическая работа, для них будут разработаны методические пособия.

Министр добавила, что на базе новых школ планируется создать "центры коллективного пользования, которые позволят реализовать образовательные программы научно-естественного и гуманитарного циклов".