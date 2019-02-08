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Переподготовку пройдут 50% педагогов школ России 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Профессиональную переподготовку в рамках нацпроекта "Образование" пройдут 50% педагогов школ страны. Об этом в пятницу во время поездки в Ингушетию сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"В рамках нацпроекта "Образование" мы должны провести переподготовку 50% наших педагогов школ, это, напоминаю, 242 тыс. человек. Переподготовка будет проводиться по тем предметам и областям, которыми они владеют", — сказала министр.
По ее словам, с педагогами будет вестись систематическая работа, для них будут разработаны методические пособия.
Министр добавила, что на базе новых школ планируется создать "центры коллективного пользования, которые позволят реализовать образовательные программы научно-естественного и гуманитарного циклов".
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Общество , Образование , Ольга Васильева , Республика Ингушетия
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