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СК попросили расследовать гибель Пушкина 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров попросил главу Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина взяться за расследование гибели поэта Александра Пушкина в 1837 году. Об этом сообщает 78.ru.
По словам Петрова, современники поэта считали, что его гибель не была случайной.
«Слишком многие желали его смерти, чтобы голос правды и истины погрузился в молчание вечности», — подчеркнул депутат.
Он отметил, что Пушкин мог стать жертвой заговора.
По мнению Петрова, следователи должны выяснить, не была ли дуэль Пушкина и Жоржа Дантеса «подстроенной».
Дуэль Пушкина и Дантеса состоялась 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года. Поводом для нее послужили анонимное письмо, которое Пушкин счел оскорбительным для чести его жены и для себя самого, и послание, направленное поэтом в адрес семьи Дантеса. На дуэли Пушкин был смертельно ранен в живот.
Ранее в России решили заново взяться за расследование гибели группы Дятлова — дело не такое старое, как дуэль Пушкина, но все же произошедшее 60 лет назад. Генпрокуратура РФ анонсировала проверку основных версий гибели туристов. Все три версии, выбранные Генпрокуратурой, связаны с природными явлениями: лавина, снежная доска или ураган. В ведомстве подчеркнули, что прокуратура полностью исключает криминал в этом деле.
Комментарии2
Общество , Александр Бастрыкин , Владимир Петров , Генпрокуратура РФ , СКР , Ленинградская область
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