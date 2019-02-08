СК попросили расследовать гибель Пушкина 

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров попросил главу Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина взяться за расследование гибели поэта Александра Пушкина в 1837 году. Об этом сообщает 78.ru.
По словам Петрова, современники поэта считали, что его гибель не была случайной.
«Слишком многие желали его смерти, чтобы голос правды и истины погрузился в молчание вечности», — подчеркнул депутат.
Он отметил, что Пушкин мог стать жертвой заговора.
По мнению Петрова, следователи должны выяснить, не была ли дуэль Пушкина и Жоржа Дантеса «подстроенной».
Дуэль Пушкина и Дантеса состоялась 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года. Поводом для нее послужили анонимное письмо, которое Пушкин счел оскорбительным для чести его жены и для себя самого, и послание, направленное поэтом в адрес семьи Дантеса. На дуэли Пушкин был смертельно ранен в живот.
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