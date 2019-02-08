Калягин отреагировал на смерть Юрского

Фото: кадр из к/ф "Любовь и голуби"

По словам Калягина, новость о смерти Юрского он воспринял нелегко. Актер заявил, что едва может сдержать слезы.

Он подчеркнул, что Юрский — эпоха в восприятии очень многих людей.

Калягин назвал его актером «высшей пробы», о режиссуре которого и потрясающих чтецких работах знают все. Помимо этого, Юрский был хорошим человеком, который «умел помогать».