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Калягин отреагировал на смерть Юрского 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: кадр из к/ф "Любовь и голуби"
Актер и режиссер Александр Калягин назвал личным горем смерть своего коллеги Сергея Юрского. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По словам Калягина, новость о смерти Юрского он воспринял нелегко. Актер заявил, что едва может сдержать слезы.
Он подчеркнул, что Юрский — эпоха в восприятии очень многих людей.
Калягин назвал его актером «высшей пробы», о режиссуре которого и потрясающих чтецких работах знают все. Помимо этого, Юрский был хорошим человеком, который «умел помогать».
Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве на 84-м году жизни. Дочь артиста Дарья Юрская сообщила, что ее отец долго болел и умер от остановки сердца. Она добавила, что семья ждет официального заключения врачей.
По данным агентства «Москва», прощание с народным артистом состоится в Театре имени Моссовета через три дня после смерти. В Мосгордуме сообщили РИА Новости, что память об артисте могут увековечить мемориальной доской на доме, где он жил.
Комментарии
Общество , Другое , Шоу-бизнес , Александр Калягин , Дарья Юрская , Сергей Юрский , Театра им. Моссовета , Мосгордума , РИА Новости
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