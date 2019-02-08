Названа причина смерти Юрского

По словам Дарьи Юрской, актер умер от остановки сердца.

"Папа долго болел, <…>, мы все сейчас ждем официальное заключение", — сказала она.

В декабре СМИ писали о том, что 83-летний Народный артист РСФСР был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии, однако в Театре имени Моссовета это опровергли, объяснив попадание Юрского в больницу профилактическим лечением.

Юрский исполнил множество ролей в таких театрах, как театр имени Моссовета, Школа современной пьесы и Большой драматический театр имени Горького.

Кроме того, Юрский срежиссировал четыре кинокартины и около двух десятков спектаклей, а также известен озвучиванием персонажей в таких мультфильмах, как «Доктор Айболит», «Плюх и Плих» и «Про Сидорова Вову».