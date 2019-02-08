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Названа причина смерти Юрского 

Рамблер 26 минут назад
Фото: ТАСС
Дочь актера Сергея Юрского назвала причину смерти отца, сообщает ТАСС.
По словам Дарьи Юрской, актер умер от остановки сердца.
"Папа долго болел, <…>, мы все сейчас ждем официальное заключение", — сказала она.
В декабре СМИ писали о том, что 83-летний Народный артист РСФСР был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии, однако в Театре имени Моссовета это опровергли, объяснив попадание Юрского в больницу профилактическим лечением.
Сергей Юрский снялся почти 100 фильмах и сериалах, например, в таких, как «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова, «Золотой теленок» Михаила Швейцера, «Республика ШКИД» Геннадия Полоки, «Ищите женщину» Аллы Суриковой и «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина.
Юрский исполнил множество ролей в таких театрах, как театр имени Моссовета, Школа современной пьесы и Большой драматический театр имени Горького.
Кроме того, Юрский срежиссировал четыре кинокартины и около двух десятков спектаклей, а также известен озвучиванием персонажей в таких мультфильмах, как «Доктор Айболит», «Плюх и Плих» и «Про Сидорова Вову».
Комментарии
Общество , Станислав Говорухин , Геннадий Полока , Михаил Швейцер , Алла Сурикова , Владимир Меньшов , Сергей Юрский , Театра им. Моссовета , ИТАР-ТАСС
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