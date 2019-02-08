Умер Сергей Юрский 

Скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский, об этом сообщает пресс-служба театра имени Моссовета.
В декабре СМИ писали о том, что 83-летний Народный артист РСФСР был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии, однако в Театре имени Моссовета это опровергли, объяснив попадание Юрского в больницу профилактическим лечением.
Сергей Юрский снялся почти 100 фильмах и сериалах, например, в таких, как «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова, «Золотой теленок» Михаила Швейцера, «Республика ШКИД» Геннадия Полоки и «Ищите женщину» Аллы Суриковой и «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина.
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