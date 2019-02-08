Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от общественного транспорта России , отметив его надежность и своевременное обслуживание.

По ее словам, неоспоримо то, что в России можно "положиться" на общественный транспорт — "он работает".

"Поезда, троллейбусы, метро. В России все ходит по графику вне зависимости от скачков температуры, морозов, слякоти, гололеда. Зимой ездить на общественном транспорте в Москве еще и безопаснее, поскольку таксисты не всегда вовремя меняют резину на зимнюю", — пишет Лаурен.

Также в качестве примера она приводит Сибирь, где, как по ее словам, "температура зимой часто опускается ниже минус 40", однако при этом снег не мешает работе железных дорог.

"Поезда там ходят… как по рельсам", — делится впечатлениями Лаурен.

Кроме того, журналистку удивил тот факт, что в России железные дороги и их обслуживание находится полностью в ведении государства, у которого есть "целая армия" работников, при необходимости занимающихся обслуживанием транспортной инфраструктуры.

"Разница между Россией и Швецией в данном случае очень проста. Речь идет о количестве рук. Когда меняется температура или разражается непогода, "Российские железные дороги" моментально отправляют людей с этим разбираться. Если нужно, они будут решать проблему даже посреди ночи", — пишет журналистка.

В России по-прежнему "считается нормальным", что многие сотрудники РЖД по большей части заняты чисто физическим трудом, считает она.