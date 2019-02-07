Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: В России появится новый вид пенсий 

Рамблер 31 минуту назад

В заражении ульяновских суворовцев обвинили собак

Ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом от собак, заявил «Известиям» начальник военно-медицинского управления Министерства обороны России Дмитрий Тришкин. По его словам, в настоящее время причины появления червей в легких почти трех десятков курсантов Ульяновского суворовского училища выясняет комиссия Минобороны. Предварительно она пришла к выводу, что в этом виновны собаки, которые являются главными переносчиками эхинококков в Ульяновской области.

Цены на ЖКХ преуспели в росте

В январе 2019 года потребительские цены в России выросли на 1%, а больше других в этом «преуспели» цены на услуги ЖКХ. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Коммерсант». В измерении год к году услуги коммунальщиков в январе подорожали на 6,8%, а услуги пассажирского транспорта стали дороже на 5,9%. Между тем вклад повышения ставки налога на добавленную стоимость в рост индекса потребительских цен в январе составил примерно 0,5%, что соответствует самому оптимистичному прогнозу Центрального банка.

В России появится новый вид пенсий

Проекты законов о введении в России системы индивидуального пенсионного капитала готовы, сообщил «Российской газете» финансовый омбудсмен Юрий Воронин. ИПК подразумевает формирование будущих пенсий самими россиянами, а их работодателям будет позволено софинансировать взносы. По словам уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, выгода граждан от ИПК заключается в возможности получать большую пенсию, чем они получали бы при нынешней пенсионной системе.

Газ необычно дешевеет

Цены на газ в Европе упали на пике спроса на него по вине Китая, объяснил «Взгляду» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Два дня назад стоимость тысячи кубических метров газа на торгах в Европе упала до 230 долларов, тогда как еще в конце декабря составляла 257. Падение цены на пике спроса на газ необычно. Виноват в этом Китай, считает Юшков. По его словам, объявление властями КНР масштабного перехода с угля на газ сделало цены на сжиженный природный газ «очень благоприятными», игроки на азиатских рынках покупают СПГ все активнее, а его предложение растет. Теперь СПГ в переизбытке, потому что предложение начало догонять китайский спрос.

Россия и Иран дедолларизировали расчеты

Россия и Иран, «по сути», отказались от доллара во взаиморасчетах, рассказал ТАСС посол России в Иране Леван Джагарян. По его словам, расчеты с Ираном в национальных валютах «жизненно важны» для России. Поэтому Москва будет «опираться» на рубль и риал в торговле с Тегераном и «всеми имеющимися средствами» добиваться роста их доли во взаиморасчетах до максимума. Джагарян добавил, что «в случае острой необходимости» Россия готова вести расчеты с Ираном в евро.
Комментарии
Общество , Видео , Юрий Воронин , Игорь Юшков , Росстат , Министерство обороны , Фонд национальной энергобезопасности , Центральный банк России , газета "Известия" , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , "Российская газета" , Ульяновская Область
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Ведьмы России поддержали Путина шабашом
Общество Политика
Драка в метро Москвы закончилась поножовщиной
Происшествия Криминал
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Найден третий отравитель Скрипалей
В мире
Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети
В мире
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение