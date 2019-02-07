Пока вы спали: В России появится новый вид пенсий 

В заражении ульяновских суворовцев обвинили собак
Ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом от собак, заявил «Известиям» начальник военно-медицинского управления Министерства обороны России Дмитрий Тришкин. По его словам, в настоящее время причины появления червей в легких почти трех десятков курсантов Ульяновского суворовского училища выясняет комиссия Минобороны. Предварительно она пришла к выводу, что в этом виновны собаки, которые являются главными переносчиками эхинококков в Ульяновской области.
Цены на ЖКХ преуспели в росте
В январе 2019 года потребительские цены в России выросли на 1%, а больше других в этом «преуспели» цены на услуги ЖКХ. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Коммерсант». В измерении год к году услуги коммунальщиков в январе подорожали на 6,8%, а услуги пассажирского транспорта стали дороже на 5,9%. Между тем вклад повышения ставки налога на добавленную стоимость в рост индекса потребительских цен в январе составил примерно 0,5%, что соответствует самому оптимистичному прогнозу Центрального банка.
В России появится новый вид пенсий
Проекты законов о введении в России системы индивидуального пенсионного капитала готовы, сообщил «Российской газете» финансовый омбудсмен Юрий Воронин. ИПК подразумевает формирование будущих пенсий самими россиянами, а их работодателям будет позволено софинансировать взносы. По словам уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, выгода граждан от ИПК заключается в возможности получать большую пенсию, чем они получали бы при нынешней пенсионной системе.
Газ необычно дешевеет
Цены на газ в Европе упали на пике спроса на него по вине Китая, объяснил «Взгляду» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Два дня назад стоимость тысячи кубических метров газа на торгах в Европе упала до 230 долларов, тогда как еще в конце декабря составляла 257. Падение цены на пике спроса на газ необычно. Виноват в этом Китай, считает Юшков. По его словам, объявление властями КНР масштабного перехода с угля на газ сделало цены на сжиженный природный газ «очень благоприятными», игроки на азиатских рынках покупают СПГ все активнее, а его предложение растет. Теперь СПГ в переизбытке, потому что предложение начало догонять китайский спрос.
Россия и Иран дедолларизировали расчеты
Россия и Иран, «по сути», отказались от доллара во взаиморасчетах, рассказал ТАСС посол России в Иране Леван Джагарян. По его словам, расчеты с Ираном в национальных валютах «жизненно важны» для России. Поэтому Москва будет «опираться» на рубль и риал в торговле с Тегераном и «всеми имеющимися средствами» добиваться роста их доли во взаиморасчетах до максимума. Джагарян добавил, что «в случае острой необходимости» Россия готова вести расчеты с Ираном в евро.