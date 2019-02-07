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Учителям предложили давать годовой отпуск раз в пять лет 

News.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил давать учителям раз в пять лет годовой отпуск для того, чтобы исключить их профессиональное выгорание.
«Учителям нужно давать дополнительные возможности, и мы будем выходить с предложением, чтобы дать им возможность раз в пять лет брать годовой отпуск без потери их заработной платы», — заявил Чернышов.
Он также отметил, что в настоящее время нагрузка на преподавателей выросла, сообщает АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, Борис Чернышов предложил проводить в школах уроки отцовства для старшеклассников.
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