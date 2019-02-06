Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венедиктов прокомментировал дело против журналистки «Эха Москвы в Пскове» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Уголовное дело против журналистки "Эха Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой было открыто по ее публикации в "Псковской ленте новостей", заявил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщила ранее в среду РИА Новости адвокат журналистки Татьяна Мартынова. По данным информагентства "Псковская лента новостей", в рамках уголовного дела дознаватели пришли и в офис радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", чтобы провести осмотр "места происшествия".
"Уголовное дело открыто по ее публикации в "Псковской ленте новостей", а с обыском пришли на "Эхо Пскова" ("Эхо Москвы в Пскове" — ред.)", — сказал Венедиктов РИА Новости.
По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о террористическом акте в России, оценив действия террориста, региональное СУСК РФ возбудило в отношении нее дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием СМИ). Текстовая версия той передачи была также выложена на сайте "Псковской ленты новостей", отметили в информагентстве.
Последние новости
Медведев уволил главу "Автодора" Павел Климкин заявил об открытии "ящика Пандоры" из-за ситуации с Супрун Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки
Комментарии1
Общество , Татьяна Мартынова , Алексей Венедиктов , СКР , МВД , РИА Новости , Эхо Москвы , Псков
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Россию обвинили в использовании YouTube против Украины
Украина В мире
Путин изменил правила постановки на воинский учет
Армия Общество
«Союз» снова подвел Роскосмос
Наука и техника Статьи
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение