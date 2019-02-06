Уголовное дело против журналистки "Эха Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой было открыто по ее публикации в "Псковской ленте новостей", заявил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщила ранее в среду РИА Новости адвокат журналистки Татьяна Мартынова. По данным информагентства "Псковская лента новостей", в рамках уголовного дела дознаватели пришли и в офис радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", чтобы провести осмотр "места происшествия".
"Уголовное дело открыто по ее публикации в "Псковской ленте новостей", а с обыском пришли на "Эхо Пскова" ("Эхо Москвы в Пскове" — ред.)", — сказал Венедиктов РИА Новости.
По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о террористическом акте в России, оценив действия террориста, региональное СУСК РФ возбудило в отношении нее дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием СМИ). Текстовая версия той передачи была также выложена на сайте "Псковской ленты новостей", отметили в информагентстве.