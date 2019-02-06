В России может появиться закон о ЗОЖ 

Такую идею озвучил заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.
«Я вам обещаю, что на следующем совещании комитета попрошу включить его в повестку и мы это обсудим», — заявил Сергей Кривоносов.
Документ необходим, чтобы выделялись дополнительные средства на пропаганду здорового образа жизни в России. Например, социальная реклама, лекции в учебных заведениях. По мнению Сергея Кривоносова, те граждане, которые не придерживаются ЗОЖ, просто не понимают его пользу.
«Возможность можно найти всегда. Можно иметь несколько гантелей и пару тренажёров дома. Ходить по 10 км в день. Я, думаю, что не хватает населению информированности», — разводит руками зампредседателя Комитета.
На вопрос News.ru, предусматривает ли закон о ЗОЖ квот на посещение спортивных комплексов или занятий в секциях, Сергей Кривоносов уверенно ответил: нет.
«Это маловероятно. Субсидии для этого могут слишком больших средств потребовать», — сообщил он.
По данным Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии избыточную массу тела 50% мужчин и 60% женщин в России. Из них 27% мужчин и 31% женщин поставлен диагноз «ожирение».
Курят, по данным Минздава, около 30% россиян. Из всех российских мужчин курят 45%, а среди женщин — 15%.
Спортом с разной периодичностью, по данным ВЦИОМ занимаются около 60% россиян. Из них 17% тренируются ежедневно, 22% — несколько раз в неделю, 10% — раз в неделю, а 5% — несколько раз в месяц. Ещё 6% из них заявили, что Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Пропагандировать здоровый образ жизни необходимо. Особенно действенна так называемая агрессивная социальная реклама. Была кампания против курения, действительно курить стали гораздо меньше. Надо рассказывать, как круто быть молодым и здоровым.