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Башмет отменил выступление в Москве 

ТАСС + ещё 8 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Юрий Башмет, который должен был выступить вместе с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" в Большом зале Московской консерватории в среду, отменил свое выступление из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил ТАСС гендиректор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.
"То, что он сегодня не выступит, связано с плохим самочувствием", — сказал Гринченко.
По его словам, на концерте в Московской консерватории артиста заменит австрийский скрипач Фредди Кадена. В программе — Концерт для скрипки с оркестром Бетховена и Симфония №5 Шостаковича.
Отвечая на вопрос, состоятся ли другие выступления Башмета в ближайшее время, Гринченко сказал: "Мы надеемся. Он, в принципе, и сегодня собирался уже выйти на сцену".
Накануне в агентстве ТАСС должна была состояться пресс-конференция артиста, однако уже тогда он почувствовал недомогание и не смог выступить перед журналистами.
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Общество , Юрий Башмет , ИТАР-ТАСС , Москва
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