Башмет отменил выступление в Москве

Народный артист СССР Юрий Башмет , который должен был выступить вместе с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" в Большом зале Московской консерватории в среду, отменил свое выступление из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил ТАСС гендиректор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.

"То, что он сегодня не выступит, связано с плохим самочувствием", — сказал Гринченко.

По его словам, на концерте в Московской консерватории артиста заменит австрийский скрипач Фредди Кадена. В программе — Концерт для скрипки с оркестром Бетховена и Симфония №5 Шостаковича.

Отвечая на вопрос, состоятся ли другие выступления Башмета в ближайшее время, Гринченко сказал: "Мы надеемся. Он, в принципе, и сегодня собирался уже выйти на сцену".