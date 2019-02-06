«Пущу на колбасу!»: завуч держала школьников в страхе

Завуч одной из школ Татарстана пообещала пустить непослушных учеников «на колбасу». Ранее в сети уже появлялись видео, снятые школьниками, на которых женщина угрожает девочке физической расправой за плохо сданный пробный ЕГЭ. Теперь излишне агрессивного педагога проверит Министерство образования

Министерство образования Татарстана проверит казанскую школу №143, где завуч пообещала пустить школьников «на колбасу». Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

Аудио, подтверждающее слова учеников агрессивного педагога, было выложено в сеть несколько дней назад. На нем преподаватель математики и по совместительству завуч ругает учеников за неуспеваемость, при этом совсем не стесняясь в выражениях. В частности, гнев преподавателя вызвала девочка, которая сдала пробный Единый государственный экзамен на неудовлетворительную оценку.

«Твою мать! Вы ж все с репетиторами сидите! Три балла, ты чем, блин, думала?!» — цитирует «Вечерняя Казань» слова педагога, записанные на одном из уроков.

В ответ на реплику школьницы, попытавшейся оправдаться, прилетело еще более резкое высказывание: «Да мне пофиг сейчас, что ты мне скажешь! Ты дура, что ли?!».

Самостоятельно урегулировать ситуацию, по данным СМИ, родителям обиженных школьников не удается: они и сами побаиваются учительницу. По их словам, записи, вызвавшие резонанс сейчас, на самом деле были сделаны еще год назад. После этого завуч решила перестраховаться: теперь все ученики сдают телефоны перед началом урока, утверждают родители. А зверства тем временем продолжаются.

«У меня в этой школе учится сын в 7-м классе и дочь в 9-м. У дочери математику ведет молодой неопытный учитель, который не может нормально объяснить предмет, поэтому дети учатся плохо. А Татьяна Ивановна из-за их плохой успеваемости к ним чуть ли не каждый день на уроки приходит и орет, обзывает дебилами, говорит, «я вас на колбасу пущу». Вся школа боится ее!» — рассказал «Вечерней Казани» отец школьников.

«Дочь после таких уроков домой приходит и плачет, говорит, учительница точь-в-точь как на этой записи орет. Уже страшно детей в школу отправлять!

У сына математику ведет она сама. Один раз он простоял весь урок из-за того, что немного опоздал — застрял в лифте.

Он ей это объяснил, причина же уважительная, а ей все равно», — продолжает отец учеников.

После того как выложенный аудиофайл облетел все соцсети, родители решили идти до конца и добиться увольнения агрессивной учительницы. В этом им помогают и комментарии учеников школы, которые посыпались сразу, как только всплыла «больная» тема.

«Недавно был случай: во время урока моя подруга использовала телефон, да, бесспорно, это плохо, но реакция учителя была неоправданно грубой: она сказала ученице: «убери телефон, в противном случае я его заберу у тебя, включу режим вибрации, засуну в одно место и буду звонить на него без остановки», при этом это было перед всем классом, моей подруге было дико неловко», — написала одна из учениц той самой школы №143.

Теперь специалисты управления образованием Казани проводят проверку аудиофайла, а также деятельности учителя, попавшего под подозрение. «В настоящее время специалистами управления образованием Казани проводится служебное расследование по фактам, изложенным в обращениях родителей учеников средней общеобразовательной школы (СОШ) № 143. В случае установления фактов нарушения педагогом должностных обязанностей на него будет возложено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом РФ», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана. К проверке также подключилась прокуратура

Ранее в Набережных Челнах также разгорелся скандал из-за резкого обращения сотрудников школы с учеником: в начале января задержавшегося школьника не впустили в столовую.

«Ничего ты покупать не будешь. Она тебя не накормит! Ты с кем разговариваешь? Развернулся и пошел!»— слышны на записи фразы педагогов в ответ на просьбу мальчика впустить его, потому что он голоден, а впереди еще много уроков. Отмечается, что обед у школьника был оплачен заранее.

Видео сразу же собрало множество комментариев, в котором люди требовали немедленного увольнения работниц, заставляющих детей голодать. Пыл горожан остудил начальник городского управления образования Винер Харисов, который заявил, что перемена уже заканчивалась и школьнику нужно было идти на урок.

«Поведение дежурных администраторов обусловлено тем, что он хотел купить выпечку не для себя, а для старшеклассников. Кроме того, в это время заканчивалась перемена, выпечка в столовой продается в перемену после 4 и 5 уроков, — рассказал Харисов в социальной сети.

Тем не менее, служебная проверка по данному случаю все равно будет организована, а с администрацией средней школы № 13 уже проведена соответствующая беседа, отметил чиновник. «При наличии денег учащиеся школы должны иметь возможность купить выпечку», — заключил Харисов.