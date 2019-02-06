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Директор «Артека» уходит в отставку 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: artek.org
Теперь временно исполнять обязанности руководителя лагеря будет заместитель директора по строительству этого учреждения Константин Федоренко.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку директора международного детского центра «Артек» Алексея Каспржака.
Теперь временно исполнять обязанности руководителя лагеря будет заместитель директора по строительству этого учреждения Константин Федоренко. Каспржак, возглавлявший «Артек» с 2014 года, сам попросил освободить его от должности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
«Артек» основан в 1925 году и был самым знаменитым пионерским лагерем СССР. Но в 90-е годы после развала Союза, когда Крым оказался частью Украины, учреждение испытывало серьезный финансовый упадок.
После воссоединение Крыма с Россией центр был переведен на баланс полустрова, а затем стал федеральной собственностью. Сейчас в «Артек» входят девять детских лагерей, которые включают в себя более 300 зданий.
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Общество , Политика , Экономика , Дмитрий Медведев , Алексей Каспржак , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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