Директор «Артека» уходит в отставку 

Теперь временно исполнять обязанности руководителя лагеря будет заместитель директора по строительству этого учреждения Константин Федоренко.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку директора международного детского центра «Артек» Алексея Каспржака.
Теперь временно исполнять обязанности руководителя лагеря будет заместитель директора по строительству этого учреждения Константин Федоренко. Каспржак, возглавлявший «Артек» с 2014 года, сам попросил освободить его от должности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
«Артек» основан в 1925 году и был самым знаменитым пионерским лагерем СССР. Но в 90-е годы после развала Союза, когда Крым оказался частью Украины, учреждение испытывало серьезный финансовый упадок.
После воссоединение Крыма с Россией центр был переведен на баланс полустрова, а затем стал федеральной собственностью. Сейчас в «Артек» входят девять детских лагерей, которые включают в себя более 300 зданий.