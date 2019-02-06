Директор «Артека» уходит в отставку

Теперь временно исполнять обязанности руководителя лагеря будет заместитель директора по строительству этого учреждения Константин Федоренко.

Теперь временно исполнять обязанности руководителя лагеря будет заместитель директора по строительству этого учреждения Константин Федоренко. Каспржак, возглавлявший «Артек» с 2014 года, сам попросил освободить его от должности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Артек» основан в 1925 году и был самым знаменитым пионерским лагерем СССР. Но в 90-е годы после развала Союза, когда Крым оказался частью Украины, учреждение испытывало серьезный финансовый упадок.

После воссоединение Крыма с Россией центр был переведен на баланс полустрова, а затем стал федеральной собственностью. Сейчас в «Артек» входят девять детских лагерей, которые включают в себя более 300 зданий.