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Киселев предложил Дудю спустить штаны 

Рамблер + ещё 1 47 минут назад
Фото: ТАСС
Телеведущий, гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отказался раскрыть размер своей пенсии в интервью Юрию Дудю, назвав эту тему «неприличной». Выпуск шоу «вДудь» опубликован на YouTube.
Киселев заявил, что оформил выход на пенсию в 62 года. После этого Дудь спросил его о размере выплат.
«Моя мама… Вы вот смотрите, можете сейчас спустить штаты и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в вашей передаче?» — так ответил Киселев на вопрос журналиста.
Дудь отметил, что в данный момент не видит смысла снимать штаны.
«Ну вот, видите, у вас есть свои ограничения. Моя мама меня учила, что говорить о деньгах не очень прилично», — подчеркнул телеведущий.
По мнению Киселева, джентльмены о деньгах не говорят. Эта тема не обсуждалась «ни в царской России, ни в советские времена». И сейчас в «прилично обществе» деньги тоже не обсуждают, заключил он.
Комментируя повышение пенсионного возраста, Киселев заявил, что у России нет других вариантов. Он посетовал, что средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет 67 лет. Телеведущий отметил, что мужчины в стране умирают молодыми «то ли по пьяни, то ли потому что не пристегнуты ремешком, то ли за нарушение техники безопасности» или из-за вредных привычек.
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Общество , Шоу-бизнес , Дмитрий Киселев
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