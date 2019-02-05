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В начальных классах школы начнут изучать программирование 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В начальных классах школы начнут изучать программирование, пишет во вторник газета «Известия» со ссылкой на Министерство просвещения РФ.
Искусству создания компьютерных программ будут обучать в рамках уроков математики. В ведомстве полагают, что благодаря нововведению школьники смогут соответствовать требованиям современного технологического прогресса.
Компьютер также потребуется учащимся на других предметах — например, для набора текста или поиска информации в интернете.
В настоящее время ПК используется лишь после 5 класса в рамках курса информатики.
Опрошенные изданием эксперты опасаются, что нововведение вызовет у детей привыкание к гаджетам. Также они напомнили о необходимости наличия у педагогов соответствующей квалификации.
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Общество , Образование , газета "Известия"
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