В начальных классах школы начнут изучать программирование

В начальных классах школы начнут изучать программирование, пишет во вторник газета «Известия» со ссылкой на Министерство просвещения РФ

Искусству создания компьютерных программ будут обучать в рамках уроков математики. В ведомстве полагают, что благодаря нововведению школьники смогут соответствовать требованиям современного технологического прогресса.

Компьютер также потребуется учащимся на других предметах — например, для набора текста или поиска информации в интернете.

В настоящее время ПК используется лишь после 5 класса в рамках курса информатики.

Опрошенные изданием эксперты опасаются, что нововведение вызовет у детей привыкание к гаджетам. Также они напомнили о необходимости наличия у педагогов соответствующей квалификации.