Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме на следующей неделе обсудят законопроект о регистрации питомцев 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Законопроект о введении в России обязательной бесплатной регистрации домашних животных будет обсуждаться в Госдуме на следующей неделе. Об этом во вторник журналистам сообщил председатель комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"В Государственной думе на следующей неделе, а потом в марте пройдут "нулевые чтения" по двум важнейшим аспектам. На следующей неделе мы обсуждаем тематику регистрации животных", — сказал он, напомнив, что комитет выступает за то, чтобы она была всеобщей и бесплатной.
Депутат добавил, что владельцам животных будет предложено самостоятельно выбирать, как именно их маркировать: биркой, клеймом, татуировкой или чипом. Маркировка будет производиться за средства хозяина, внесение в базу данных — бесплатно. Бурматов подчеркнул, что это социально чувствительный вопрос, поэтому к нему нужно подходить аккуратно.
"Второй момент, который мы будем в марте обсуждать с всеми профильными ведомствами, включая силовые структуры, — это подготовка подзаконных актов к закону об ответственном обращении с животными. Нужно до середины этого года принять 13 подзаконных актов", — продолжил парламентарий.
По его словам, эти документы должны будут регулировать деятельность приютов, цирков, устанавливать перечни опасных пород собак и, например, видов животных, которых запрещено держать в квартирах.
Бурматов пояснил, что депутаты договорились с правительством РФ об обсуждении проектов таких нормативных актов в формате "нулевых чтений". Первый этап дискуссий состоится в марте, второй — в конце мая или начале июня 2019 года.

Закон о ответственном обращении с животными

Закон об ответственном обращении с животными был принят в декабре 2018 года. Он устанавливает, что владелец животного, который хочет отказаться от его содержания, будет обязан передать его новому владельцу или в приют. Закон не допускает использования домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством. Введен запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, а также на призывы к таким действиям.
Граждане обязаны "обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного". Муниципальные власти могут запрещать выгул в определенных местах. В перспективе кабмин определит перечень пород собак, которых нельзя будет выгуливать без намордника и поводка.
ТАСС: последние новости
Медведев освободил от должности главу Ростуризма Сафонова по его просьбе Сенаторы просят Якушева подготовить проект об интеллектуальной системе учета воды и тепла Роструд напомнил о дополнительном выходном за 23 февраля на майских праздниках
Комментарии1
Общество , Владимир Бурматов , Госдума , Правительство РФ
Читайте также
Видео
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова
Шоу-бизнес
В Японии Курилы назвали идеальным местом для ракет США
Оружие Статьи
США усилили военное присутствие в Сирии
Армия В мире
Украинский министр констатировал открытие ящика Пандоры
В мире Украина
Россия обратились к Японии по ракетному договору
Армия Политика
Американец ответил на обвинения в пожаре в «звездном доме»
Пожары Происшествия
Медведев уволил главу Ростуризма
Общество Экономика
В США сделали новое заявление по выводу войск из Сирии
США Армия
Украина заминировала Москву
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение