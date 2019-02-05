В Госдуме на следующей неделе обсудят законопроект о регистрации питомцев

Законопроект о введении в России обязательной бесплатной регистрации домашних животных будет обсуждаться в Госдуме на следующей неделе. Об этом во вторник журналистам сообщил председатель комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

"В Государственной думе на следующей неделе, а потом в марте пройдут "нулевые чтения" по двум важнейшим аспектам. На следующей неделе мы обсуждаем тематику регистрации животных", — сказал он, напомнив, что комитет выступает за то, чтобы она была всеобщей и бесплатной.

Депутат добавил, что владельцам животных будет предложено самостоятельно выбирать, как именно их маркировать: биркой, клеймом, татуировкой или чипом. Маркировка будет производиться за средства хозяина, внесение в базу данных — бесплатно. Бурматов подчеркнул, что это социально чувствительный вопрос, поэтому к нему нужно подходить аккуратно.

"Второй момент, который мы будем в марте обсуждать с всеми профильными ведомствами, включая силовые структуры, — это подготовка подзаконных актов к закону об ответственном обращении с животными. Нужно до середины этого года принять 13 подзаконных актов", — продолжил парламентарий.

По его словам, эти документы должны будут регулировать деятельность приютов, цирков, устанавливать перечни опасных пород собак и, например, видов животных, которых запрещено держать в квартирах.

Бурматов пояснил, что депутаты договорились с правительством РФ об обсуждении проектов таких нормативных актов в формате "нулевых чтений". Первый этап дискуссий состоится в марте, второй — в конце мая или начале июня 2019 года.

Закон о ответственном обращении с животными

Закон об ответственном обращении с животными был принят в декабре 2018 года. Он устанавливает, что владелец животного, который хочет отказаться от его содержания, будет обязан передать его новому владельцу или в приют. Закон не допускает использования домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством. Введен запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, а также на призывы к таким действиям.

Граждане обязаны "обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного". Муниципальные власти могут запрещать выгул в определенных местах. В перспективе кабмин определит перечень пород собак, которых нельзя будет выгуливать без намордника и поводка.